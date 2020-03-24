«Звери» записали песню о карантине

Российская группа «Звери» записала песню о карантине, музыканты опубликовали своеобразный клип, фрагменты которого каждый из участников снял у себя дома.

Видео опубликовал в своем Instagram лидер коллектива Роман Билык.

В комментариях фанаты отметили, что песня «как нельзя кстати» во время карантина.

«Мои лучики света в карантинном царстве», – пишут комментаторы.

«Очень актуально!» – замечают пользователи.

Ранее певец Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку, и призвал всех мыть руки.

Многие российские звезды активно включаются во флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции.

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