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    29 сентября 2026, 12:16 • В мире

    Уникальная субмарина станет угрозой подводной инфраструктуре России

    Уникальная субмарина станет угрозой подводной инфраструктуре России
    @ Lt. Cmdr. Michael Smith/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Александр Тимохин

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе т.н. «донное превосходство» и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня?

    Как сообщают американские СМИ, строящаяся атомная подлодка SSN-812 Baltimore («Балтимор»), относящаяся к типу «Вирджиния», будет построена в модифицированном варианте, позволяющем вести боевые действия в придонной среде, или просто на дне. Американцы давно практикуют такие вещи и имеют концепцию ведения боевых действий вблизи морского дна и на нем. В основном это все крутится вокруг донной инфраструктуры – кабелей, трубопроводов, опционально – гидроакустических антенн.

    В России в чем-то похожими занимается ГУГИ – Главное управление глубоководных исследований. Однако подход США сильно отличается и на примере новой подлодки это хорошо видно.

    На текущий момент нет информации о том, как будет выглядеть новая подлодка, но кое-что можно понять из того, как выглядит ее аналог в ВМС США сейчас – SSN-23 Jimmy Carter («Джимми Картер»). «Картер» формально относится к типу «Сивулф» и является третьей и последней подлодкой этого типа в серии.

    При постройке лодке врезали в корпус дополнительную 30-метровую секцию с объемами для размещения шлюзов для боевых пловцов, отсеков для размещения и вывода наружу необитаемых подводных аппаратов, другого оборудования и грузов для проведения подводных спецопераций. Общая масса секции без полезной нагрузки оставила 2,5 тыс. тонн, и эта «вставка» делает «Джимми Картер» фактически отдельным представителем семейства «Сивулф», единственной лодкой своего типа. Можно предположить, что «Балтимор» получит похожие изменения, возможно с более широким спектром необитаемых аппаратов.

    Здесь стоит обратить внимание на отличие американского подхода от наших. В России ГУГИ получает строго специализированные подлодки, тогда как «Балтимор» полностью сохранит свой функционал многоцелевой подлодки, способной вести все виды боя. У лодки останутся торпедные аппараты и 12 вертикальных пусковых ячеек для крылатых ракет (носовые пусковые установки, остальными пришлось пожертвовать).

    Правда, у американцев нет возможности погружаться на большие глубины. У российских подлодок ГУГИ есть глубоководные станции, по сути, мини-подлодки для погружения на глубины, измеряемые тысячами метров, у американцев на их спецподлодках такого нет.

    «Балтимору» предстоит быть на переднем краю борьбы за то, что сейчас в США называют «seabed superiority» - «донное превосходство». Суть этой концепции в том, что ВМС США должны обеспечить себе доминирование не только «на морях, над морями и под водой» (один из неофициальных девизов ВМС) но и на морском дне.

    Дно используется для прокладки как коммерческих, так и военных и правительственных кабелей связи, трубопроводов, размещения гидроакустического оборудования военного и гражданского назначения. Подводные дата-центры тоже убирают на глубину для удешевления затрат на охлаждение. Также интерес представляют образцы морских мин противника, которые в теории можно похитить, различное вспомогательное оборудование.

    В этой среде нужно уметь проводить эффективные разведывательные операции и диверсии. Для этих целей США и делают новую подлодку.

    Ее возможности будут очень широкими – в «придонной» войне она сможет использовать разные необитаемые и обитаемые подводные аппараты, выгружать на дно различную полезную нагрузку (например, разведывательное оборудование), вывозить похищенное оборудование, выпускать и принимать боевых пловцов с их специфической подводной техникой и многое другое.

    Особое внимание в проекте «Балтимор» уделено эшелонированию беспилотных аппаратов по глубине работы. Для ближней тактической разведки и поиска мин используются малые роботы вроде систем REMUS, действующие на глубинах до 100 метров. Они запускаются и возвращаются обратно прямо через торпедные аппараты субмарины.

    Тяжелый эшелон представлен крупными аппаратами Snakehead LDUUV, которые оперируют на глубинах до 400–500 метров. Их глубина погружения ограничена конструкцией палубных док-камер самой обитаемой подлодки-носителя. Основные задачи — детальное картографирование рельефа и скрытная доставка крупногабаритных грузов на дно.

    Для работы на экстремальных глубинах до 6000 метров субмарина будет применять шестиметровые глубоководные роботы Dive-LD от компании Anduril. Благодаря уникальной технологии затапливаемого корпуса, выравнивающей внутреннее давление с внешним, эти аппараты способны опускаться на океанское ложе. Именно на таких глубинах они выполняют задачи по инспекции и диверсиям против магистральных кабелей связи и донных датчиков.

    Возможность использовать против береговых целей и спецназ, и крылатые ракеты также дают лодке уникальные возможности, а в бою против других подлодок у нее практически нет конкурентов. Для надводного корабля она тоже смертельно опасна.

    Стоит сказать и о том, в чьих интересах будет работать новая подлодка. Одним из самых засекреченных разведывательных агентств в США является так называемый «Национальный офис пордводной разведки», National underwater reconnaissance office, NURO.

    Эта структура была основана в 1969 году как связующее звено между ВМС и ЦРУ, и до 1998 года даже сам факт существования этой структуры был засекречен, вплоть до названия. Именно NURO занималось подъемом советской подлодки К-129, проводило операцию «Цветки плюща», состоявшую в установке на советские подводные кабели связи устройств перехвата информации.

    Это же агентство вело активную дезинформацию населения и части правительства Швеции относительно якобы проникновений советских подлодок в шведские территориальные воды с 1982 по 1988 годы (поддержка вступления в НАТО тогда выросла с 10% населения в 1982 до 45% населения в 1988 годах). Оно занималось сбором обломков советских противокорабельных ракет со дна моря в зонах учебных стрельб. Американцам было нужно это, чтобы создать эффективные средства радиоэлектронной борьбы против советского ракетного оружия.

    Подавляющая доля операций, проводимых ВМС в интересах NURO никогда не будет рассекречена. Но известным фактом является то, что именно специальные подлодки ВМС со специально обученными экипажами и отрядами боевых пловцов являются главным средством проведения таких операций.

    Формально американским подводникам требуется особое разрешение на то, чтобы нарушить суверенитет страны, которая не воюет с США напрямую. Но, во-первых, они такие разрешения систематически получали, в том числе по отношению к СССР (и, возможно, РФ), а во-вторых, в случае с СССР, они все-таки лазили к нам без разрешения, хоть и не часто.

    Появление новой подлодки на замену «Джимми Картеру» и проработка доктрины «донной» войны, которая лет пять назад еще не существовала, говорят о том, что подводная инфраструктура стран, которым США хотят нанести вред,  будет находиться под постоянной угрозой диверсий и других вредоносных действий. Любое военное оборудование, размещенное на дне, может быть просто похищено, в том числе из территориальных вод.

    В условиях нарастания напряженности и просто военной опасности со стороны США стоит быть готовыми к нежданным гостям прямо у наших причалов. Или на глубине, у наших кабелей и трубопроводов. А значит - думать о том, что мы можем и должны предпринять в ответ.

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