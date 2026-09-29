Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП

Государственный долг Франции вырос почти до 3,6 трлн евро

Tекст: Игорь Иножарский

Государственный долг Франции по итогам июня достиг почти 3,6 трлн евро, что составляет 119% валового внутреннего продукта страны, пишет Politico.

Показатели были опубликованы на фоне растущего пессимизма относительно будущего французской экономики. Уровень долга страны начинает приближаться к показателям Италии и Греции при стагнирующем экономическом росте. В начале месяца премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о планах предложить сокращение расходов на 54 млрд евро в бюджете на 2027 год.

Глава правительства пообещал снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году, однако возможности кабмина получить достаточную поддержку для реализации этих планов остаются неясными. Франция установила цель по дефициту на уровне 5% в текущем году, но, вероятнее всего, не достигнет ее из-за ограниченного экономического роста и повышения цен на энергоносители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо. В прошлом месяце премьер-министр страны Себастьян Лекорню отказался от участия в президентской гонке. Летом французский парламент отклонил вотум недоверия правительству Лекорню.