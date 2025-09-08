Внук де Голля назвал символом дружбы возможный переезд в Россию

Внук де Голля объявил о намерении переехать в Россию

Tекст: Ирма Каплан

«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», – приводит его слова ТАСС.

Пьер де Голль признался, что его сын будет учиться в РГСУ.

«Мы покажем миру, что мы (Россия и Франция) – друзья, и что мы понимаем друг друга. Я думаю, на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», – добавил он.

Внук первого президента Франции отметил, что страны связаны отношениями в различных сферах, включая культурную и это важно продолжать и развивать.

