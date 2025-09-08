Внук де Голля назвал символом дружбы возможный переезд в Россию

В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Внук де Голля объявил о намерении переехать в Россию
Пьер де Голль, президент Фонда де Голля и внук первого президента Франции Шарля де Голля, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ) назвал вероятность переезда в Россию символом дружбы между двумя государствами.
«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», – приводит его слова ТАСС.
Пьер де Голль признался, что его сын будет учиться в РГСУ.
«Мы покажем миру, что мы (Россия и Франция) – друзья, и что мы понимаем друг друга. Я думаю, на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», – добавил он.
Внук первого президента Франции отметил, что страны связаны отношениями в различных сферах, включая культурную и это важно продолжать и развивать.
