Встреча с Героем России собрала более 1200 курсантов «Авангарда»
Торжественная встреча с Героем России Владиславом Головиным прошла в учебно-методическом центре «Авангард» при участии более 1200 курсантов.
Мероприятие стало крупнейшим в истории Всероссийской акции «Портрет Героя», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Встреча состоялась благодаря объединению трех проектов: «КиберЛюди», всероссийской акции «Портрет Героя» и проекта «Встреча с Героем» центра «Авангард».
Владислав Головин – участник специальной военной операции с позывным «Струна», уроженец Кирова и выпускник Рязанского высшего военного десантного училища. Он командовал спецназом при освобождении Мариуполя, а сейчас возглавляет Главный штаб движения «Юнармия». Головин отвечал на вопросы курсантов о службе, командной работе, преодолении страха, отметил, что командир не должен позволять себе испугаться, ведь на кону жизни подчиненных. «Нужно уметь терпеть, терпеть боль. Не поддаваться слабости. Слабость – это не про пацана, парня, мужчину», – заявил он.
Депутат Госдумы и куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова подчеркнула, что такое живое общение формирует патриотическое самосознание у молодежи. Особое внимание уделялось творческой части: курсанты рисовали портрет Героя, а кульминацией стала презентация работы Екатерины Вдовиченко, соавтора акции. Василькова отметила, что для подростков такая встреча – это не просто портрет, а живой опыт, который остается на всю жизнь.
За годы работы акция «Портрет Героя» объединила более 18 тыс. участников и тысячу ветеранов и бойцов, которые рассказывали детям о настоящем подвиге. Головин напутствовал молодых людей словами о главной миссии – делать мир сильнее и добрее, призвал расти в ответственном обществе и поддерживать друг друга не только на службе, но и в повседневной жизни. Встреча длилась более двух часов и стала откровенным разговором о выборе, верности и человеческой силе.
Руководитель проекта Ангелина Светик отметила, что такие мероприятия позволяют передать подрастающему поколению реальные истории мужества и человечности – это невозможно заложить обычными учебниками.