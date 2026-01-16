  • Новость часаПроход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 21:15 • В мире

    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»

    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Андрей Резчиков

    США вновь пытаются взыскать с России царские долги. На этот раз «инструментом» стал американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD, потребовавший у Москвы более 225 млрд долларов. Примечательно, что данная ситуация развивается на фоне юридического спора между РФ и депозитарием Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины. Есть ли связь между этими процессами и с какой целью инициирован новый иск против России

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода (которые с Москвы намерен взыскать американский фонд), поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы РФ. В компании также подчеркнули, что имперские займы давно оказались в «мусорной корзине истории».

    В настоящее время  американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года. Иск был зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне прошлого года. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятыми ее предшественником», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала царские долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    «На данный момент не совсем ясна юридическая сторона этого дела. Есть заявление фонда Noble Capital RSD о том, что РФ является правопреемником СССР, но в теории международного права существуют разные понимания этого вопроса. Кроме варианта «продолжательства» Советского Союза был вариант правоприменения, а это юридически несовпадающие формулировки», – отмечает Анатолий Капустин, заведующий центром международного права и сравнительно-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

    Профессор напоминает, что советская власть отказалась от царских долгов. «Поэтому, если исходить из международных документов, принятых в середине XX века, так называемые долги режима или одиозные долги не могут быть объектом правопреемства», – пояснил Капустин.

    «Российские адвокаты будут доказывать, что оснований для рассмотрения дела попросту нет, поскольку эти долги СССР не отставил РФ, а отказался от них еще на заре своего существования. Поэтому вопрос надо ставить о том, признает ли Россия в ее нынешнем виде царские долги, от которых отказался Советский Союз. А это совершенно другая формулировка», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, еще одна сторона дела касается того, есть ли правовые отношения между частной компанией и Российской Федерацией. «Данные долги – это обязательства, которые принимала империя. Но между кем и кем складывались правоотношения по обязательству предоставить некую сумму и обязательству по ее возвращению? Этот вопрос требует внимательного изучения», – добавил юрист.

    Стоит отметить, что на этой неделе начался еще один связанный с финансами международный процесс с участием России: Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Центрального банка РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей. В декабре прошлого года Евросоюз представил план использования замороженных российских активов для финансирования Украины, но 12 декабря Банк России подал иск к Euroclear. Сумму ущерба ЦБ оценил как сумму заблокированных своих средств в странах ЕС.

    Экономист Иван Лизан считает ситуацию вокруг Euroclear взаимосвязанной с попыткой американского фонда взыскать деньги с Москвы. В частности, он назвал этот иск попыткой «подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)».

    «США хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear.

    Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Однако не все эксперты готовы разделить подобную оценку. Так, по словам Капустина,

    «Американцы не могут распоряжаться активами, замороженными в Euroclear.

    После снятия санкций, то есть отмены ограничений, активы должны быть возвращены собственнику», – подчеркивает собеседник. По словам юриста, американский минфин не пойдет на освоение российских замороженных активов, потому что такие действия нанесут непоправимый удар по долговой международной платежной системе.

    Впрочем, перспективность иска Noble Capital RSD по долгам Российской империи в целом большинство специалистов считают призрачной. «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич.

    Он напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи.

    «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Колташов также напоминает, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

