Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.
Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко и послы государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива провели переговоры по ситуации вокруг Ирана.
Диалог был посвящен прекращению вооруженной конфронтации, возникшей из-за действий США и Израиля против Ирана, сообщается на сайте российского МИД. Стороны выразили обеспокоенность возможным втягиванием в конфликт третьих стран, включая арабские государства региона.
В российском дипведомстве отметили, что участники встречи сошлись во мнении о необходимости отказа от силовых методов урегулирования разногласий. Собеседники призвали перейти к политико-дипломатическому разрешению любых противоречий с учетом интересов региональной безопасности.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о стремлении Владимира Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке.