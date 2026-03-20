Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

Tекст: Борис Джерелиевский

На Ближнем Востоке произошло событие, которое имеет шанс занять место в истории боевой авиации: огнем ПВО впервые поврежден самолет пятого поколения. По крайней мере, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что поразил истребитель-невидимку F-35 ВВС США в воздушном пространстве Ирана с помощью систем ПВО. В Сеть выложена видеозапись поражения американского самолета, зафиксированная средствами оптико-электронного наблюдения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).

Американская сторона признала факт инцидента. CNN приводит заявление Центрального командования США, что F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке, хотя «самолет благополучно приземлился и пилот находится в стабильном состоянии». Со ссылкой на свои источники телеканал подтверждает, что F-35 подвергся обстрелу со стороны Ирана.

Ряд источников высказывает сомнение, что пилот сумел дотянуть до базы и посадить машину. В подтверждение этой версии указывается, что с ночи 19 марта Flightradar24 фиксирует интенсивные полеты вертолета Boeing MH-47G Chinook поисково-спасательной авиации США над восточным районом Аль-Джубайль в Саудовской Аравии. Впрочем, эта активизация может быть связана не с поиском сбитого пилота и обломков самолета, а с тренировками бойцов поисково-спасательной службы, экстренно переброшенных на Ближний Восток, которым необходимо освоить местную специфику в сжатые сроки.

Каким именно ЗРК был поврежден американский истребитель? Сам КСИР хранит молчание по этому поводу, но в числе претендентов на статус «победителя F-35» ряд СМИ называют мобильный ЗРК Majid иранского производства. В доказательство приводится то обстоятельство, что поражение истребителя было зафиксировано оптико-электронной прицельной системой этого комплекса. Данной версии придерживается, в частности, журнал Military Watch.

Majid, также известная как AD-08, является мобильной системой ближнего действия: она смонтирована на армейском пикапе и может нести до 4 ракет. Их дальность – от 700 до 8000 метров, высота поражения цели – от 20 до 6000 метров.

Majid использует многоканальную оптико-электронную/инфракрасную станцию, способную обнаружить цель на дистанции до 15 км. Возможность обнаруживать и сопровождать противника, не прибегая к РЛС, обеспечивает высокую живучесть комплекса.

Поясним: оптико-электронная система ЗРК, работая в ИК-диапазоне и принимая тепловое излучение объектов, позволяет обнаруживать цели в условиях любой оптической видимости и при любом уровне радиопомех. И все это – при высокой скрытности боевой работы комплекса. На некоторых ЗРК блок управления делают съемно-выносным с возможностью дистанционного управления боевой работой в целях максимальной безопасности расчета.

В ходе двенадцатидневной войны 2025 года ПВО ИРИ понесла серьезные потери, в первую очередь от противорадиолокационных ракет противника, и соответствующие выводы были сделаны. Сегодня РЛС используют только в крайних случаях и на короткое время, всю остальную работу по обнаружению и сопровождению целей в Иране выполняют оптико-электронные/инфракрасные системы.

Однако картинка, предоставленная иранцами, сама по себе не является доказательством того, что истребитель поражен именно ЗРК Majid. Тем более что это комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный в первую очередь для борьбы с БПЛА. Нельзя полностью верить ни США, которые утверждают, что F-35 благополучно приземлился, ни Ирану, который утверждает, что сбил его.

«В распоряжении сил ПВО Ирана есть немало ЗРК, использующих оптико-электронную систему наведения, которые могли бы поразить F-35, – говорит газете ВЗГЛЯД директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. – Это наши "Панцирь", "Тор", "Бук М2", а также целый ряд собственно иранских разработок. Например, Mersad-16 – более мощный комплекс, чем Majid. AD-08 – все же очень легкая система, предназначенная для борьбы с другими целями, хотя исключать, что это был именно этот ЗРК, нельзя».

В то же время эксперт сомневается, что удар по F-35 был нанесен российским комплексом С-300, который также есть в распоряжении Ирана. «После подрыва мощной ракеты С-300 самолет вряд ли бы смог уйти,

– считает Кнутов. – Скорее всего, F-35 поражен или боеприпасом невысокой мощности, или сумел уклониться от разрыва и поэтому получил повреждения, позволившие дотянуть до базы. Однако в любом случае важен сам факт того, что он был поражен, скорее всего, с помощью оптико-электронной станции. Хотя и для РЛС его трудно считать невидимым. Наши ЗРК на базе в Хмеймиме в Сирии видели эти самолеты и осуществляли их сопровождение».

Для американо-израильской коалиции отказ Ирана от радиолокационных систем, радикально снизивший их возможности по обнаружению и подавлению ПВО, стал крайне неприятным сюрпризом. Кроме того, работающие в видимом и инфракрасном диапазоне оптико-электронные комплексы невозможно нейтрализовать системами РЭБ, и их работу не фиксируют датчики на борту самолета, предупреждающие об его облучении РЛС ЗРК.

Но полностью беззащитным F-35 против такой угрозы признать все же нельзя. Истребитель тоже оборудован электронно-оптической системой с распределенной апертурой AN/AAQ-37 (DAS), состоящей из нескольких оптических датчиков, размещенных на фюзеляже и способных осуществлять обзор на 360 градусов, проецируя «картинку» на нашлемный дисплей пилота.

Эта система способна обнаружить атакующую ракету даже с пассивной системой наведения, а бортовой компьютер может без участия пилота включить автоматическое уклонение или начать отстрел тепловых ловушек. По всей видимости, система AN/AAQ-37 и спасла пилота, обеспечив маневр и снизив повреждение F-35, что позволило ему дотянуть до базы (если он, конечно, долетел).

Это не первая попытка обстрела самолетов американо-израильской коалиции ПВО Ирана. Издание The Times of Israel 14 марта сообщило о том, что самолет ВВС Израиля был атакован иранским ПВО, но сумел уклониться от ракеты. Что за самолет это был – не сообщается, но, судя по тому, что он сумел обнаружить подлетающую ракету и осуществить противоракетный маневр, это был F-35.

При этом странно, что израильтяне не предупредили союзников о появившейся опасности или американцы проигнорировали их предупреждение. Это притом что Military Watch заявляет, что «первый в истории успешный зенитный удар по одному из самолетов пятого поколения весьма значим, поскольку может привести к пересмотру порядка их применения на нескольких театрах военных действий. И это событие может повлиять на решение более чем 20 стран по всему миру, которые заказали F-35».

Словно по иронии судьбы, за несколько часов до поражения F-35 военный министр США Пит Хегсет заявил, что иранскую ПВО «сровняли с землей»,

однако через несколько часов стало ясно, что слухи о ее полном уничтожении несколько преувеличены. Более того, как выяснилось, новейший американский истребитель «по зубам» иранским ЗРК с вполне себе обычными характеристиками, а их оптико-электронные системы различают, фиксируют и сопровождают «невидимку».

Угрозу для ВВС американо-израильской коалиции представляет и тактика иранских зенитчиков. Иранские мобильные системы ПВО «могут появиться практически где угодно и дают пилотам очень мало времени на реакцию. Эти системы можно спрятать практически везде, и даже после полного уничтожения стационарной ПВО они будут эффективно действовать очень долго», указывает TWZ.

Опыт боевого применения F-35 пока невелик, но было бы опрометчиво недооценивать данную машину. Израиль, в частности, применял ее для нанесения ударов не только по Ирану, но и по Сирии, в том числе тогда, когда сирийские системы ПВО еще были вполне боеспособны. Однако сам факт поражения истребителя-невидимки пятого поколения в иранском небе свидетельствует о том, что никакой невидимкой в реальности он не является. И до полного контроля воздушного пространства Ирана американо-израильской коалиции еще далеко.