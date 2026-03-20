    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 20:00 • В мире

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть?

    На Ближнем Востоке произошло событие, которое имеет шанс занять место в истории боевой авиации: огнем ПВО впервые поврежден самолет пятого поколения. По крайней мере, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что поразил истребитель-невидимку F-35 ВВС США в воздушном пространстве Ирана с помощью систем ПВО. В Сеть выложена видеозапись поражения американского самолета, зафиксированная средствами оптико-электронного наблюдения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).

    Американская сторона признала факт инцидента. CNN приводит заявление Центрального командования США, что F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке, хотя «самолет благополучно приземлился и пилот находится в стабильном состоянии». Со ссылкой на свои источники телеканал подтверждает, что F-35 подвергся обстрелу со стороны Ирана.

    Ряд источников высказывает сомнение, что пилот сумел дотянуть до базы и посадить машину. В подтверждение этой версии указывается, что с ночи 19 марта Flightradar24 фиксирует интенсивные полеты вертолета Boeing MH-47G Chinook поисково-спасательной авиации США над восточным районом Аль-Джубайль в Саудовской Аравии. Впрочем, эта активизация может быть связана не с поиском сбитого пилота и обломков самолета, а с тренировками бойцов поисково-спасательной службы, экстренно переброшенных на Ближний Восток, которым необходимо освоить местную специфику в сжатые сроки.

    Каким именно ЗРК был поврежден американский истребитель? Сам КСИР хранит молчание по этому поводу, но в числе претендентов на статус «победителя F-35» ряд СМИ называют мобильный ЗРК Majid иранского производства. В доказательство приводится то обстоятельство, что поражение истребителя было зафиксировано оптико-электронной прицельной системой этого комплекса. Данной версии придерживается, в частности, журнал Military Watch.

    Majid, также известная как AD-08, является мобильной системой ближнего действия: она смонтирована на армейском пикапе и может нести до 4 ракет. Их дальность – от 700 до 8000 метров, высота поражения цели – от 20 до 6000 метров.

    Majid использует многоканальную оптико-электронную/инфракрасную станцию, способную обнаружить цель на дистанции до 15 км. Возможность обнаруживать и сопровождать противника, не прибегая к РЛС, обеспечивает высокую живучесть комплекса.

    Поясним: оптико-электронная система ЗРК, работая в ИК-диапазоне и принимая тепловое излучение объектов, позволяет обнаруживать цели в условиях любой оптической видимости и при любом уровне радиопомех. И все это – при высокой скрытности боевой работы комплекса. На некоторых ЗРК блок управления делают съемно-выносным с возможностью дистанционного управления боевой работой в целях максимальной безопасности расчета.

    В ходе двенадцатидневной войны 2025 года ПВО ИРИ понесла серьезные потери, в первую очередь от противорадиолокационных ракет противника, и соответствующие выводы были сделаны. Сегодня РЛС используют только в крайних случаях и на короткое время, всю остальную работу по обнаружению и сопровождению целей в Иране выполняют оптико-электронные/инфракрасные системы.

    Однако картинка, предоставленная иранцами, сама по себе не является доказательством того, что истребитель поражен именно ЗРК Majid. Тем более что это комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный в первую очередь для борьбы с БПЛА. Нельзя полностью верить ни США, которые утверждают, что F-35 благополучно приземлился, ни Ирану, который утверждает, что сбил его.

    «В распоряжении сил ПВО Ирана есть немало ЗРК, использующих оптико-электронную систему наведения, которые могли бы поразить F-35, – говорит газете ВЗГЛЯД директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. – Это наши "Панцирь", "Тор", "Бук М2", а также целый ряд собственно иранских разработок. Например, Mersad-16 – более мощный комплекс, чем Majid. AD-08 – все же очень легкая система, предназначенная для борьбы с другими целями, хотя исключать, что это был именно этот ЗРК, нельзя».

    В то же время эксперт сомневается, что удар по F-35 был нанесен российским комплексом С-300, который также есть в распоряжении Ирана. «После подрыва мощной ракеты С-300 самолет вряд ли бы смог уйти,

    – считает Кнутов. – Скорее всего, F-35 поражен или боеприпасом невысокой мощности, или сумел уклониться от разрыва и поэтому получил повреждения, позволившие дотянуть до базы. Однако в любом случае важен сам факт того, что он был поражен, скорее всего, с помощью оптико-электронной станции. Хотя и для РЛС его трудно считать невидимым. Наши ЗРК на базе в Хмеймиме в Сирии видели эти самолеты и осуществляли их сопровождение».

    Для американо-израильской коалиции отказ Ирана от радиолокационных систем, радикально снизивший их возможности по обнаружению и подавлению ПВО, стал крайне неприятным сюрпризом. Кроме того, работающие в видимом и инфракрасном диапазоне оптико-электронные комплексы невозможно нейтрализовать системами РЭБ, и их работу не фиксируют датчики на борту самолета, предупреждающие об его облучении РЛС ЗРК.

    Но полностью беззащитным F-35 против такой угрозы признать все же нельзя. Истребитель тоже оборудован электронно-оптической системой с распределенной апертурой AN/AAQ-37 (DAS), состоящей из нескольких оптических датчиков, размещенных на фюзеляже и способных осуществлять обзор на 360 градусов, проецируя «картинку» на нашлемный дисплей пилота.

    Эта система способна обнаружить атакующую ракету даже с пассивной системой наведения, а бортовой компьютер может без участия пилота включить автоматическое уклонение или начать отстрел тепловых ловушек. По всей видимости, система AN/AAQ-37 и спасла пилота, обеспечив маневр и снизив повреждение F-35, что позволило ему дотянуть до базы (если он, конечно, долетел).

    Это не первая попытка обстрела самолетов американо-израильской коалиции ПВО Ирана. Издание The Times of Israel 14 марта сообщило о том, что самолет ВВС Израиля был атакован иранским ПВО, но сумел уклониться от ракеты. Что за самолет это был – не сообщается, но, судя по тому, что он сумел обнаружить подлетающую ракету и осуществить противоракетный маневр, это был F-35.

    При этом странно, что израильтяне не предупредили союзников о появившейся опасности или американцы проигнорировали их предупреждение. Это притом что Military Watch заявляет, что «первый в истории успешный зенитный удар по одному из самолетов пятого поколения весьма значим, поскольку может привести к пересмотру порядка их применения на нескольких театрах военных действий. И это событие может повлиять на решение более чем 20 стран по всему миру, которые заказали F-35».

    Словно по иронии судьбы, за несколько часов до поражения F-35 военный министр США Пит Хегсет заявил, что иранскую ПВО «сровняли с землей»,

    однако через несколько часов стало ясно, что слухи о ее полном уничтожении несколько преувеличены. Более того, как выяснилось, новейший американский истребитель «по зубам» иранским ЗРК с вполне себе обычными характеристиками, а их оптико-электронные системы различают, фиксируют и сопровождают «невидимку».

    Угрозу для ВВС американо-израильской коалиции представляет и тактика иранских зенитчиков. Иранские мобильные системы ПВО «могут появиться практически где угодно и дают пилотам очень мало времени на реакцию. Эти системы можно спрятать практически везде, и даже после полного уничтожения стационарной ПВО они будут эффективно действовать очень долго», указывает TWZ.

    Опыт боевого применения F-35 пока невелик, но было бы опрометчиво недооценивать данную машину. Израиль, в частности, применял ее для нанесения ударов не только по Ирану, но и по Сирии, в том числе тогда, когда сирийские системы ПВО еще были вполне боеспособны. Однако сам факт поражения истребителя-невидимки пятого поколения в иранском небе свидетельствует о том, что никакой невидимкой в реальности он не является. И до полного контроля воздушного пространства Ирана американо-израильской коалиции еще далеко.

    «Новые люди» опередили ЛДПР и стали второй по популярности партией России
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

