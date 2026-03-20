Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

Иранские комплексы «359» и Majid могли повредить американский истребитель F-35

Tекст: Вера Басилая

В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.