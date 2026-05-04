    Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 12:36 • Новости дня

    Иранские военные установили новую зону контроля в Ормузском проливе

    ВМС Ирана определили новые границы контроля акватории в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Корпус стражей исламской революции обозначил обновленные рубежи управления морскими силами, предупредив американские войска о готовности к атаке при приближении к региону.

    Военно-морские флотилии республики опубликовали карту с измененными рубежами ответственности, передает РИА «Новости».

    На западе акватория ограничивается линией от иранского острова Кешм до эмирата Умм-эль-Кувейн. Восточная граница пролегает от поселка Кух-Мобарак до района южнее города Фуджейра в ОАЭ.

    Публикация координат произошла на фоне планов президента США начать операцию по выводу застрявших в проливе судов. Центральное командование американских войск задействует для поддержки миссии эсминцы, боевую авиацию и 15 тыс. военнослужащих. Маневры начнутся в понедельник утром по ближневосточному времени.

    Иранская сторона жестко отреагировала на готовящиеся действия Вашингтона. Командующий центральным штабом вооруженных сил страны Али Абдоллахи выступил с официальным предупреждением. «Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал запуск «Проекта Свобода» в Ормузском проливе. Иран пообещала атаковать несогласованные суда в данной акватории. До этого американские военные перенаправили 37 кораблей в рамках блокады Ирана.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios сообщил о начале операции США в Ормузском проливе
    @ Fatima Shbair/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США, утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios и двух американских чиновников. По данным источников, корабли ВМС США будут находиться рядом, чтобы при необходимости предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

    Как отмечает Axios, главное внимание будет уделяться информированию коммерческих судов о наиболее безопасных маршрутах для прохода через Ормузский пролив. Представители американских военных уточняют, что в операции будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тыс. военнослужащих.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что операция «Свобода» начнётся утром в понедельник по ближневосточному времени. Она призвана обеспечить безопасный проход судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили направить в Ормузский пролив 15 тыс. солдат и несколько эсминцев.

    Дональд Трамп анонсировал запуск «Проекта Свобода» по выводу находящихся в Ормузском проливе судов.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    3 мая 2026, 22:37 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о ходе переговоров США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    «Иран рассматривает ответ США на мирное предложение Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел. По данным ведомства, план не затрагивает ядерные вопросы», – передает CNN.

    При этом спецпосланник США Стив Уиткофф заявил телекомпании о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

    Ранее американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    4 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

    В Иране заявили об отсутствии пунктов по ядерной программе в мирном плане

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения о том, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, и Тегеран рассматривает ответ Вашингтона.

    «Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

    В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и,  как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

    Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

    Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

    Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    США решили направить 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское командование анонсировало развертывание масштабной военной группировки для обеспечения безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

    Для поддержки торговых судов в регион направят эсминцы с управляемыми ракетами, авиацию и 15 тыс. военнослужащих, указали в CENTCOM, передает РБК.

    Главной задачей миссии станет обеспечение беспрепятственного прохода коммерческого транспорта по важнейшему международному торговому маршруту. В командовании подчеркнули значимость этих действий для глобальной стабильности.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии крайне важна для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем морскую блокаду», – заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

    До этого США заявляли, что ВМС США с 4 мая направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив. Вашингтон указал, что против Тегерана в случае его попыток нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    4 мая 2026, 06:24 • Новости дня
    В Иране любое вмешательство США в режим Ормуза назвали нарушением перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    «Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», – приводит агентство Anadolu слова Азизи в соцсети Х.

    Парламентарий отверг идею о том, что водные пути могут управляться Вашингтоном, заявив, что Ормузский пролив и Персидский залив «не будут регулироваться бредовыми постами Трампа».

    «Никто не поверит в эти взаимные обвинения!» – добавил он.

    Эти заявления последовали за воскресными комментариями американского президента Дональда Трампа о том, что США примут меры для выведения судов, застрявших в Ормузском проливе.

    В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп назвал этот шаг «гуманитарным жестом», направленным на оказание помощи нейтральным странам, не участвующим в американо-израильской войне против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное». При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 09:34 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика установила жесткий контроль над Ормузским проливом, пообещав атаковать любые торговые и военные суда в случае пересечения акватории без предварительного разрешения.

    Иранские войска сохраняют полный контроль над Ормузским проливом и требуют координировать любые перемещения, передает ТАСС.

    Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул необходимость соблюдения установленного порядка.

    «Мы всеми силами обеспечиваем безопасность Ормузского пролива и управляем ситуацией», – заявил иранский военачальник.

    Он также призвал торговые суда и нефтяные танкеры избегать самостоятельных действий. По словам Абдоллахи, любые иностранные военные, особенно армия США, столкнутся с ударами при попытке войти в пролив без разрешения Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    4 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    США выбрали в Иране тактику «нарезанной колбасы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника, считает профессор Чикагского университета Роберт Пейп.

    Вашингтон изменил подход к ситуации с Ираном, приняв решение о сопровождении американских судов в Ормузском проливе военными кораблями, передает «Аргументы и факты». Профессор Чикагского университета Роберт Пейп назвал этот метод тактикой «нарезанной колбасы».

    «Эта тактика называется «нарезанной колбасой» и передает Ирану инициативу по потоплению американских кораблей и эскортов. Большой вопрос: примут ли нефтяные танкеры такой риск?», – заявил эксперт. Суть подхода заключается в постепенном смещении красных линий противника небольшими шагами, чтобы избежать масштабной реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что военно-морские силы США начнут направлять корабли иностранных государств через Ормузский пролив и пригрозил применением силы в случае действий со стороны Ирана.

    Корпус стражей исламской революции обозначил новые рубежи управления морскими силами и предупредил американские войска о готовности к атаке при их приближении к региону.

    4 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Захваченное США судно Touska сопроводили в Пакистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченное Соединенными Штатами грузовое судно Touska сопровождено в Пакистан, откуда его команда вернется в Иран. Об этом американскому телеканалу АВС News сообщили в Центральном командовании ВС США.

    Захваченное Соединёнными Штатами грузовое судно Touska было доставлено в Пакистан для дальнейших процедур, сообщает ТАСС со ссылкой на канал ABC News.

    В Центральном командовании ВС США уточнили, что команда из 22 человек будет репатриирована в Иран. Представитель военных подчеркнул: «Сегодня американские вооруженные силы завершили передачу 22 членов экипажа судна Touska в Пакистан для репатриации».

    По информации командования, еще шесть членов экипажа были переданы на прошлой неделе в одну из стран региона. Таким образом, все моряки, находившиеся на борту, возвращаются к своим семьям. В военном ведомстве также отметили, что контроль над судном Touska возвращается его владельцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал захват торгового судна американцами нарушением международного права.

    США захватили в Оманском заливе грузовое судно Touska.

    Иран потребовал от США немедленно освободить экипаж захваченного судна.

    4 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили мир на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре обменялись мнениями по установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пакистанский МИД.

    Министры иностранных дел Пакистана Исхак Дар и Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и совместные усилия по обеспечению мира, передает ТАСС.

    Пакистанский МИД сообщил, что основной темой разговора стала региональная обстановка и дипломатические инициативы Исламабада по стабилизации ситуации.

    В ходе беседы Аббас Аракчи отметил значимость посреднической роли Пакистана, а также его вклад в переговоры между Тегераном и Вашингтоном. По информации ведомства, Исхак Дар подчеркнул: «Диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем к мирному урегулированию и достижению стабильности в регионе и за его пределами».

    Стороны подтвердили намерение продолжать координацию усилий, чтобы содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и поддержанию безопасности, отметили в пакистанском МИД.

    Иран передал через Пакистан текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия с США.

    Президент США счел это предложение неприемлемым для урегулирования конфликта.

    Глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    4 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Немецкий тральщик приготовился к возможной миссии в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тральщик ВМС ФРГ Fulda покинет военно-морской порт Киля в понедельник и направится в Средиземное море, откуда впоследствии может быть отправлен в Ормузский пролив, сообщила телерадиокомпания NDR.

    Тральщик Fulda ВМС Германии покинул военно-морской порт Киля и направился в Средиземное море, сообщает РИА «Новости».

    По данным NDR, корабль будет находиться там в режиме повышенной готовности и при необходимости может быть отправлен к Ормузскому проливу для поиска и обезвреживания морских мин.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что часть военных сил Германии заблаговременно перебрасывается в Средиземное море для оперативного реагирования в случае получения соответствующего мандата от Бундестага. Решение о возможной миссии в Ормузском проливе будет принято только после заключения министерства обороны и экспертов о безопасности в регионе.

    На борту тральщика Fulda находится около сорока моряков, включая минных водолазов. Экипаж оснащен дронами и гидролокационными системами для поиска морских мин. В случае отправки в Ормузский пролив корабль будет действовать в составе защищенной группы, в которую могут войти фрегат, судно снабжения и самолет морской разведки.

    NDR подчеркивает, что на Ормузский пролив приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Судоходство в регионе практически остановилось из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Окончательное решение о продолжительности и масштабах миссии останется за Бундестагом Германии.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет операцию по выводу судов из Ормузского пролива утром в понедельник по времени Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал переброску минного тральщика в акваторию Средиземного моря.

    Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной силовой миссии.

