Пентагон заявил о перенаправлении 37 судов из-за блокады Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что с момента начала морской блокады Ирана тринадцатого апреля, американские военные перенаправили тридцать семь судов, которые пытались покинуть или зайти в иранские порты, передает ТАСС.

Командование подчеркнуло, что силы США продолжают «содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их».

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон продолжит блокаду морских путей исламской республики до заключения окончательной сделки между сторонами.

После этого Корпус стражей исламской революции сообщил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия американской блокады, призвав судоходные компании соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны.

В КСИР также назвали заявления американского президента по Ормузскому проливу «не заслуживающими доверия». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, напротив, информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом заявил, что Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива.

Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана. Американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов.

Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в Ормузском проливе, что грозит эскалацией конфликта.