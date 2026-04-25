США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов
Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.
По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.
Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.