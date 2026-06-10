После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов
Politico: ЕС создаст центры депортации для мигрантов в третьих странах
В преддверии масштабной миграционной реформы страны Европы планируют узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные депортационные центры за пределами континента, пишет Politico.
Послы государств планируют утвердить новые правила высылки нелегалов за пределы блока, пишет издание Politico. Ожидается, что масштабная реформа миграционного законодательства вступит в силу уже в пятницу.
Министр по делам миграции Кипра Николас Иоаннидис заявил, что соглашение придаст импульс обсуждению проблемы. «Теперь, когда у нас есть правовая база, мы верим, что в ближайшие месяцы эти планы обретут реальные очертания», – отметил чиновник.
По словам Иоаннидиса, центры возврата могут разместить вдали от европейских границ. Идею уже активно обсуждают представители Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Греции. Берлин и Амстердам намерены подготовить свои проекты до конца года.
Шведский министр Йохан Форсселл сообщил о планах северных стран запустить пилотную программу для граждан Сирии, Афганистана и Сомали. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а власти Люксембурга отказались депортировать таким образом женщин и детей.
Напомним, накануне масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте.
Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте.
Между тем на этой неделе ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов.