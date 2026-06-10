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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    148 комментариев
    10 июня 2026, 11:06 • Новости дня

    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов

    Politico: ЕС создаст центры депортации для мигрантов в третьих странах

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии масштабной миграционной реформы страны Европы планируют узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные депортационные центры за пределами континента, пишет Politico.

    Послы государств планируют утвердить новые правила высылки нелегалов за пределы блока, пишет издание Politico. Ожидается, что масштабная реформа миграционного законодательства вступит в силу уже в пятницу.

    Министр по делам миграции Кипра Николас Иоаннидис заявил, что соглашение придаст импульс обсуждению проблемы. «Теперь, когда у нас есть правовая база, мы верим, что в ближайшие месяцы эти планы обретут реальные очертания», – отметил чиновник.

    По словам Иоаннидиса, центры возврата могут разместить вдали от европейских границ. Идею уже активно обсуждают представители Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Греции. Берлин и Амстердам намерены подготовить свои проекты до конца года.

    Шведский министр Йохан Форсселл сообщил о планах северных стран запустить пилотную программу для граждан Сирии, Афганистана и Сомали. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а власти Люксембурга отказались депортировать таким образом женщин и детей.

    Напомним, накануне масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте.

    Между тем на этой неделе ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов.

    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    9 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Названы многомиллионные потери Словакии при отказе от российского газа

    SPP: Отказ от газа из РФ обойдется Словакии в сотни миллионов евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрет на импорт российского газа потребует от Братиславы сотен миллионов евро дополнительных расходов на новые маршруты и энергоносители, сообщил местный энергооператор SPP.

    Отказ от российского голубого топлива обернется для Словакии затратами в сотни миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста, передает РИА «Новости».

    «Мы на протяжении долгого времени говорим, что самыми выгодными по цене для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», – отметил представитель компании.

    По словам Шебесты, средства пойдут на оплату транспортных мощностей по новым маршрутам. Кроме того, ожидается рост цен на энергоносители из-за сокращения предложения на европейском рынке.

    Чтобы подготовиться к запрету на импорт российского ископаемого топлива, который вступит в силу осенью 2027 года, SPP ведет переговоры с 30 крупными мировыми поставщиками. В основном обсуждаются закупки сжиженного природного газа из США, Европы и Ближнего Востока. При этом в 2026 году Словакия может даже увеличить импорт российского газа перед введением эмбарго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского топлива. Энергокомпания SPP ранее оценила возможную сумму штрафных санкций со стороны Газпрома в 16 млрд евро.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения газовой проблемы.

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    9 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Евросоюз анонсировал запрет на транзакции с 31 российским банком и портами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках новых антироссийских мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, а также с 31 банком, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    В рамках новых антироссийских мер планируется ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, передает РИА «Новости».

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о расширении финансовых ограничений. «Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.

    Также глава ведомства добавила, что под ограничения попадет еще 31 российский банк.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с давлением, которое недружественные страны наращивают уже несколько лет. При этом западные эксперты часто указывают на низкую эффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку ограничений против уровня жизни граждан России.

    Месяцем ранее Брюссель запретил проведение транзакций с участием двадцати российских банков.

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    9 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    ЕК анонсировала запрет помогающих России зарубежных криптовалютных платформ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках 21-го пакета санкций Брюссель намерен полностью ограничить работу криптовалютных площадок из третьих стран за предполагаемые связи с Москвой, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Европейский союз подготовил новые ограничения против цифровых активов, передает РИА «Новости».

    По мнению представителей Брюсселя, некоторые зарубежные сервисы якобы способствуют обходу действующих европейских рестрикций.

    «Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку двадцать первого пакета антироссийских санкций.

    Месяцем ранее Евросоюз ввел полный секторальный запрет на деятельность российских криптовалютных платформ.

    В феврале Европейская комиссия предложила полностью пресечь криптовалютные транзакции с Россией для борьбы с обходом ограничений.

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    9 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    В ЕС назвали дату начала обсуждения 21-го пакета санкций против России

    В ЕС назначили на 10 июня обсуждение 21-го пакета санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Постоянные представители стран Европейского союза приступят к обсуждению очередного, 21-го пакета ограничительных мер в отношении России 10 июня, следует из повестки заседания.

    Представители государств-членов Евросоюза в среду начнут обсуждать предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Заседание стартует в 10.00 мск.

    Представители Еврокомиссии представят странам-членам инициативы по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями. В повестку также включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.

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    9 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная авария на электросетях привела к блэкауту в эстонском Тарту и его окрестностях, обесточив одну из главных больниц страны, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии, без электричества остались второй по величине город страны Тарту и его окрестности, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали неполадки во время проведения плановых ремонтных работ.

    Эстонская телерадиокомпания ERR уточняет масштабы аварии. «Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту», – говорится в публикации. Также свет пропал в поселках Вастсе-Куусте и Ныо.

    Известно, что подача энергии прекратилась в клинике Тартуского университета. Данное медицинское учреждение является одной из самых крупных больниц государства.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

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    9 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Археологи нашли в Словакии 77 скелетов без черепов эпохи неолита

    Popular Science: в Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В неолитическом поселении Врабле в Словакии ученые раскопали братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, лишенных голов в результате неизвестного ритуала.

    Во время археологических работ на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи обнаружили массовое захоронение. В нем находились останки не менее 78 человек, при этом 77 из них оказались без черепов, пишет журнал Popular Science.

    Специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что головы не были отрублены в бою. Ученые зафиксировали следы аккуратного отделения черепов, что указывает на проведение загадочного обряда.

    «Образцы явно свидетельствуют о преднамеренном обращении с телами. Первые анализы показывают прежде всего, что здесь не проводилось насильственное «обезглавливание», а скорее умелое удаление черепов», – сообщила соавтор исследования Катарина Фукс.

    Единственным нетронутым скелетом в могиле оказались останки ребенка. Исследователи установили, что манипуляции с телами происходили сразу после смерти, еще до погребения. Поселение Врабле, где сделали открытие, относится к культуре линейно-ленточной керамики, существовавшей с 5500 по 4500 год до нашей эры.

    Археолог Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики имели совершенно иной смысл для древних людей, чем в современном обществе, что усложняет их интерпретацию. Сейчас ученые продолжают изучать кости, чтобы определить возраст, пол, происхождение и родственные связи погибших с помощью ДНК-анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии специалисты обнаружили погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина. Ранее ученые нашли останки жившего шесть тысяч лет назад человека.

    А в прошлом году строители раскопали массовое захоронение XVII века в центре Красноярска.

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    9 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    ЕС анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз планирует ввести масштабные ограничения в отношении 11 криптовалютных площадок в рамках нового пакета санкций против России, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Мы также ужесточим запрет на предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами, для ряда третьих стран, расширим санкционные списки и запретим транзакции на 11 криптовалютных платформах», – написала политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить работу зарубежных криптовалютных площадок.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

    В апреле Евросоюз установил полный секторальный запрет на деятельность российских криптоплатформ.

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    10 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Guardian: Квоты ЕС могут полностью разрушить металлургическую отрасль Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские протекционистские ограничения на импорт металлопродукции способны нанести непоправимый ущерб украинскому бюджету и привести к краху важнейшей промышленной сферы страны, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian, введение жестких лимитов со стороны европейских партнеров грозит катастрофическими последствиями для Киева. Отмечается, что Брюссель готовится нанести союзнику крайне болезненный экономический удар, передает РИА «Новости».

    «Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету. <…> ЕС ввел протекционистские меры на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем. ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50% на все импортные товары сверх квот каждой страны», – говорится в публикации.

    Журналисты издания констатируют, что экономическая угроза со стороны европейских государств значительно усугубляется текущим конфликтом. Утрата прежних альтернативных рынков сбыта ранее вынудила украинские металлургические компании пойти на более тесную интеграцию с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия утвердила двукратное сокращение квот на ввоз стали.

    Незадолго до этого агентство Reuters опубликовало информацию о планах Брюсселя по увеличению пошлин до 50%.

    При этом европейские страны продолжают импорт российского никеля без санкционных ограничений.

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    Названы болезни, которые наносят самый большой экономический ущерб России на триллионы рублей. Это ожирение и артериальная гипертензия. Они убивают человека не прямо, а постепенно. Это потеря не только трудоспособного человека 45-55 лет, а опытного специалиста, наставника, профессионала. Как решить эту проблему? Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

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    Единый евроистребитель развалился до взлета

    Германия и Франция развалили проект, который называли «одним из важнейших инструментов для суверенитета Европы в XXI веке». Речь идет о совместном создании истребителя шестого поколения. В чем именно не сошлись по этому поводу Берлин с Парижем и почему перед нами продолжение весьма старой тенденции? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

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      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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