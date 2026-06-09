Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.
«ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.
Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.