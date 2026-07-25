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Путин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Мероприятие проходит в Омске 24-25 июля, передает РИА «Новости».
Российский и казахстанский лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер России Алексей Оверчук представил им стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух стран. Основными темами стали транспортный каркас, развитие торговли и выход на новые рынки.
Вторую часть презентации, которая касалась технологий искусственного интеллекта, президентам представил Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра и министр цифрового развития Казахстана. Беседа Путина и Токаева состоялась в преддверии пленарного заседания форума.
Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев также прибыл в этот город с официальной делегацией.
Главы государств запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания.