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Путин и Токаев обсудили важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне
Во время встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин указал на особую важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Российский лидер напомнил о тесных исторических связях двух стран на примере семьи своего коллеги, передает РИА «Новости». Глава государства рассказал, что зимой 1945 года именно в Омске отец президента Казахстана проходил лечение после тяжелого ранения на фронте.
«Это лишний раз подчеркивает причины, по которым мы придаем огромное значение памяти о Великой Отечественной войне, и вкладе наших народов в победу над нацизмом», – сообщил Путин.
Напомним, лидеры России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума межрегионального сотрудничества в Омске.
В ходе майской встречи Путин отметил совместное уважение двух стран к ратному подвигу фронтовиков.
Ранее российский президент в специальной статье назвал триумф над нацизмом предметом бережного отношения для граждан обоих государств.