Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам

Tекст: Вера Басилая

WB Банк и МКК WB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам – представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, передает РИА «Новости».

«Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries, включая первые поддерживающие выплаты», – говорится в официальном сообщении.

Выплаты по основному долгу и начисленным процентам приостановлены на три месяца. Следующий платеж необходимо внести только в конце октября. Отсрочка активирована автоматически без подачи дополнительных бумаг.

При желании сохранить стандартный график платежей бизнесмены могут отключить новую опцию через личный кабинет. Помощь крупным партнерам руководство платформы рассматривает в индивидуальном порядке. Основатель компании Татьяна Ким подчеркнула, что организация финансовой поддержки началась сразу после инцидента.

Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о спасении части товаров после атаки дронов на склады.

Около 88 тыс. пострадавших продавцов получат первые денежные начисления в течение суток.

Представителям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по кредитам на срок до шести месяцев.