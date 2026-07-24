В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Краснодара

Tекст: Вера Басилая

В международном аэропорту Краснодара начали действовать временные ограничения на обслуживание рейсов, следует из сообщения в Max Росавиации. Меры затронули как прибывающие, так и вылетающие самолеты.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – заявили в пресс-службе ведомства.

В конце июня краснодарский аэропорт Пашковский приостановил прием и отправку воздушных судов.

За несколько дней до этого Росавиация ввела аналогичные ограничения в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика.

В середине июня власти временно прекращали обслуживание пассажирских рейсов в этих городах.