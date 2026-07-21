  • Новость часаАтаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    9 комментариев
    21 июля 2026, 10:03 • Новости дня

    Боевик «Азова» сбежал от российских войск на украденном велосипеде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевик украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск, когда город еще контролировали украинские формирования, рассказала местная жительница.

    О бегстве члена запрещенной в России террористической организации рассказала местная жительница, передает РИА «Новости».

    По словам женщины, пожелавшей сохранить анонимность, боевики с 2024 года выполняли в Родинском функции заградительного отряда. Угроза заставила их покинуть город до начала штурма. «Азовец украл велосипед, уехал в сторону Доброполья... Переоделся в гражданское и уехал», – сказала она.

    Собеседница добавила, что часть не успевших отступить украинских солдат пыталась замаскироваться под местных жителей с помощью штатской одежды.

    Город Родинское был освобожден силами девятой мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Об этом в конце 2025 года командующий группировкой войск докладывал президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты получили приказ о полном разрушении города Родинское.

    Местный житель рассказал о массовых расправах боевиков «Азова» над мирными гражданами.

    Группа националистов этого подразделения добровольно сдалась в плен в районе соседнего Димитрова.

    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    20 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти Польши потребовали от Киева призвать украинцев к порядку

    Косиняк-Камыш: Киев должен призвать находящихся в Польше украинцев к порядку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду на содействие украинского руководства в вопросе дисциплины беженцев.

    «Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», – заявил политик журналистам, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства напомнил о конкретных случаях неподобающего поведения приезжих. В качестве примера министр привел инцидент с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой пешеходной трассе к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

    Несколькими днями ранее Косиняк-Камыш потребовал от Киева извинений за Волынскую резню.

    В прошлом году глава польского МВД Марчин Кервиньский пригрозил депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Осенью того же года администрация города Гдыня призвала полицию защитить беженцев от актов вандализма со стороны местных жителей.

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    20 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки

    Захарова: Удары по КТК направлены на дестабилизацию мировых нефтяных рынков

    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Киева на объекты Каспийского трубопроводного консорциума направлены на создание нестабильности на глобальных энергетических рынках и демонстрируют пренебрежение интересами зарубежных партнеров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что атаки киевского режима на объекты Каспийского трубопроводного консорциума являются попыткой дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках.

    «Солидарны с МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта. Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках», – следует из комментария на сайте МИД России.

    Захарова также добавила, что для украинских властей обеспечение глобальной энергетической безопасности и уважительное отношение к зарубежным партнерам, в том числе из Казахстана, не имеют значения.

    Ранее беспилотные аппараты атаковали гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Министерство энергетики Казахстана подтвердило факт ночного удара по судну Nelsa в Черном море.

    Казахстанское внешнеполитическое ведомство резко осудило недавние нападения на нефтеналивные суда.

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    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    20 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские «Герани» поразили военные эшелоны противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «В щепки вместе с рельсами: наши разобрали военные эшелоны противника в Запорожской области», говорится в канале Max Минобороны.

    «Дроноводы точечно отработали по железнодорожным составам ВСУ с военным грузом», добавили в оборонном ведомстве.

    Минобороны подчеркнуло, что регулярные удары по инфраструктуре и украинским локомотивам блокируют снабжение ВСУ на передовой.

    Ранее в понедельник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что ВС России уничтожили более 200 перевозивших западное оружие тепловозов ВСУ.

    На прошлой неделе российские войска также уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Также беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение железнодорожных состава в Днепропетровской области.

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    21 июля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом начался пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома», – сообщил Авдеев в «Максе».

    По словам губернатора, в момент удара в квартире никого не было. Никто не пострадал.

    На месте работают экстренные службы, организована эвакуация жильцов. Возгорание, охватившее площадь около 25 кв. м, удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила два атаковавших Севастополь украинских беспилотника.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    21 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ, на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение южного берега Крыма нарушено после атак дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. На всей территории республики введены ограничения подачи энергии.

    «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», – сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    Отключения света производятся оперативно в зависимости от текущей ситуации в энергорайонах. Аварийные бригады непрерывно ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме для восстановления снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетическим объектам.

    Неделей ранее атаки украинских беспилотников спровоцировали масштабные отключения света в двадцати городах и районах полуострова.

    За день до этого украинские военные также нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории республики.

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    20 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский продолжает выполнять служебные обязанности на прежнем посту, сообщили в Генштабе ВСУ.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с официальным заявлением относительно кадровых перестановок, передает РИА «Новости». В ведомстве опровергли распространившуюся информацию об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего.

    Представители командования заверили, что военачальник сохраняет свой пост. Он продолжает в полном объеме выполнять возложенные на него служебные обязанности.

    Украинские СМИ сообщили о возможной скорой отставке Александра Сырского из-за растущего недовольства в обществе. Владимир Зеленский рассматривал возможность увольнения главнокомандующего на фоне массовых протестов.

    Украинское издание «Страна» назвало вероятный уход главкома причиной потери контроля над армией.

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    20 июля 2026, 17:09 • Новости дня
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино

    Минздрав: После атаки БПЛА в Шебекино госпитализированы 25 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после удара беспилотника по пассажирскому автобусу в больницы доставили 25 человек, среди которых есть один ребенок, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    В Минздраве сообщили, что медицинская помощь потребовалась 25 пассажирам автобуса, пострадавшего в результате удара беспилотного летательного аппарата, передает РИА «Новости».

    По оперативным данным, среди раненых один несовершеннолетний.

    «Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Врачи продолжают оказывать необходимую помощь всем поступившим в стационары. Состояние большинства раненых не вызывает серьезных опасений у специалистов.

    Украинский беспилотник целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино. Согласно предварительной информации, жертвами стали пять человек, включая ребенка, еще 23 получили ранения.

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    20 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке главкома ВСУ Сырского

    «Страна»: Сырский может уйти в отставку в ближайшее время

    Стало известно о скорой отставке главкома ВСУ Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский может лишиться своей должности уже в ближайшее время из-за растущего недовольства в обществе, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего советника министра цифровой трансформации Украины Сергея Стерненко пишет, что кадровые перестановки могут произойти в течение одного или двух дней.

    На понедельник у Владимира Зеленского запланировано совещание с высшим руководством силовых структур. Газета The New York Times отмечает, что именно там может решиться судьба главнокомандующего. Журналисты подчеркивают растущее общественно-политическое давление на власть с требованием сменить военное руководство.

    При этом официальные представители украинского лидера пока не комментируют ситуацию. Никаких подтверждений готовящейся отставки со стороны властей на данный момент не поступало.

    Владимир Зеленский допускает смену военного руководства на фоне массовых протестов. Руководство украинской армии заставляет подчиненных записывать видеоролики в защиту главнокомандующего.

    Возможная отставка Александра Сырского лишит главу киевского режима реального контроля над войсками.

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    21 июля 2026, 03:14 • Новости дня
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В настоящее время оперативные и аварийные службы занимаются уточнением информации о возможных последствиях атаки на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали.

    В Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

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    20 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Россия призвала международное сообщество дать оценку ударам Киева по КТК

    Захарова: Россия призывает мировое сообщество дать оценку атакам Киева на КТК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осудить украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым военным преступлением режима Владимира Зеленского. «Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Накануне украинские дроны нанесли удар по двум другим судам с международными экипажами.

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    Главное
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    Москвича арестовали на пять суток за выгул козы у мавзолея Ленина

    Блокада Саудовской Аравии поможет бюджету России

    Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море. Хуситы официально заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Эксперты говорят о двух путях развития ситуации. Это блокировка еще одного пролива - Баб-эль-Мандебского и разрушение порта Янбу, через который перевозит свою нефть Саудовская Аравия в обход Ормузу. Цены на нефть уже начали расти, и это хорошие новости для России. Хотя в этой истории есть риски и для поставок наших углеводородов. Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп

    Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности

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    Союзников Германии пугает образ немецкой ядерной бомбы

    «Это резко изменит баланс сил в Европе», – такими словами эксперты оценивают возможность обретения Германией собственного ядерного оружия. Какие признаки свидетельствуют о том, что в ФРГ действительно изучают реальную возможность создания атомной бомбы, как скоро с чисто технической точки зрения она могла бы быть сделана – и что является для Берлина в данном случае главным препятствием? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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