Лавров обсудил с главой МИД Лаоса расширение торгового сотрудничества

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломаты обсудили ключевые вопросы глобальной повестки и подтвердили схожесть позиций Москвы и Вьентьяна, сообщается на сайте МИД.

«Ценим наши отношения, ценим регулярные контакты между нашими лидерами», – заявил Лавров. Он высоко оценил уровень взаимодействия между государствами и подчеркнул важность выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Российский министр напомнил о недавних визитах руководства Лаоса в Россию. В 2026 году президент республики Тхонглун Сисулит посетил праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве, а премьер-министр Cонсай Cипхандон принял участие в июньском саммите Россия – АСЕАН в Казани

Глава МИД Лаоса также отметил успешность прошедшего саммита и регулярность двусторонних контактов.

В июне президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита в Казани.

Месяцем ранее российский лидер обсудил перспективы международного партнерства с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

Во время этих майских переговоров глава государства отметил двукратный рост взаимного товарооборота.