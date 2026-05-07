Медведев сообщил о вбросах идеи ядерного оружия в ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев заявил, что дискуссия о возможности получения Германией собственного ядерного оружия целенаправленно внедряется в немецкое общество, передает RT.

Он добавил, что подобные посылы пока звучат не слишком громко, однако повторяются все настойчивее.

Медведев отметил: «В общественно-политический дискурс Германии пока не слишком громко, как бы невнятно и издалека, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости «подумать» над получением собственного ядерного оружия».

Он задался вопросом, не устраивает ли уже Берлин участие в ядерных миссиях НАТО, подразумевающих использование Бундесвером американских тактических ядерных бомб при военной необходимости. По мнению Медведева, аргументы в пользу обладания ФРГ своим ядерным оружием примитивны и сводятся к необходимости противостоять Москве, что объясняется вопросами суверенитета Германии.

Медведев подчеркнул недопустимость для России повторения трагедии 22 июня 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

Зампред Совбеза России предупредил о полном уничтожении немецкой промышленности и об угрозе существованию европейской цивилизации в случае войны России и Германии.