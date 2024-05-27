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Медведев пристыдил Германию за отказ признавать блокаду Ленинграда геноцидом
Германия намерена не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя немцы знают, сколько погибло жителей города от действий немецко-фашистских захватчиков, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«В Германии, имею в виду наше обращение к ним о признании блокады Ленинграда геноцидом, <…> сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое количество жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия осуждает и отвергает позицию властей Германии по отказу признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР.