ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны

ФСБ: На Кубани задержали готовившего подрыв объекта Минобороны россиянина

Tекст: Мария Иванова

В отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене, он заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант сам установил контакт с представителем военизированного объединения в составе Нацгвардии Украины. Чтобы подтвердить свои намерения, он записал на видео присягу террористической организации.

После этого куратор поручил обвиняемому подорвать объект Минобороны в Краснодарском крае. Мужчина получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкции по его сборке и активации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержанный в Севастополе за госизмену россиянин раскаялся в содеянном.

Правоохранительные органы задержали в Крыму брата и сестру по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Ранее ФСБ сообщила о поимке троих жителей ЛНР по делам о государственной измене.