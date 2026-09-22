Задержанный в Севастополе за госизмену раскаялся в содеянном

ФСБ: Задержанный за сбор данных для ГУР в Севастополе раскаялся

Tекст: Мария Иванова

На видеозаписи, распространенной ФСБ, задержанный рассказал, что написал украинскому куратору в состоянии эмоционального порыва, передает ТАСС.

«Теоретически понимал, что это противозаконно. Но если бы я знал, поменяй сейчас, верни время назад, я бы просто телефон разбил, чтобы не было бы там какого-то желания или что-то в этом роде. Оно того вообще не стоит. Это бред, то, что я сделал. Абсолютный бред», – заявил он на видео.

По данным Центра общественных связей ФСБ, 22-летний гражданин России инициативно связался с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через Telegram.

По заданию куратора он собирал информацию о расположении объектов Черноморского флота в Севастополе, снимал их на камеру телефона и передавал фотографии.

В отношении молодого человека возбуждено дело о государственной измене и участии в террористической организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году жителя Севастополя приговорили к 14 годам за госизмену.

Летом прошлого года в Севастополе осудили мать и дочь за госизмену.