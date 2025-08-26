  • Новость часаСуд Москвы оштрафовал Wikipedia на 6 млн рублей
    Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    26 августа 2025, 17:48 • Новости дня

    Жителя Севастополя приговорили к 14 годам за госизмену

    Tекст: Ольга Иванова

    Дмитрия Мыськова осудили за передачу украинским силовикам информации о военных объектах, включая перемещения кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии.

    Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене, сообщает ТАСС. Местный житель Дмитрий Мыськов признан виновным по статье 275 УК РФ и приговорен к четырнадцати годам строгого режима, штрафу 200 тыс. рублей и ограничению свободы на один год.

    Следствие установило, что в июле–сентябре 2024 года Мыськов был завербован представителем спецподразделения ВСУ через интернет-мессенджер. За вознаграждение он согласился собирать и передавать сведения военного характера.

    Мыськов выполнил задания вербовщика, сфотографировал и переслал информацию о размещении и передвижении конкретных кораблей Черноморского флота. Помимо этого, он вступил в Telegram-канал, управляемый СБУ, куда передал видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии России. В сообщении прокуратуры говорится: «Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Дмитрия Мыськова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)».

    Данные использовались для разведывательной и диверсионно-террористической деятельности против России.

    Напомним, украинского гражданина задержали в ЛНР за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации российских военных.

    До этого ФСБ в ЛНР задержала агента, готовившего по заданию СБУ взрывные устройства, он также собирал разведданные о российских военных.

    26 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией

    Кандидат в президенты Кирога пригрозил разорвать сделку Боливии с Россией

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    @ REUTERS/David Mercado

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, сообщает Agence France-Presse.

    Кирога подчеркнул, что, в случае победы на выборах, он намерен разорвать многомиллиардные сделки по разработке литиевых месторождений, заключенные нынешними властями с российскими и китайскими компаниями.

    Кроме того, политик заявил о необходимости смены внешнеполитических альянсов Боливии при новом правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боливия обладает запасами лития в 23 млн тонн и вместе с Аргентиной и Чили входит в так называемый «литиевый треугольник», где расположены крупнейшие месторождения этого металла.

    Действующий президент Боливии Луис Арсе отмечал, что контракты с Россией и Китаем могут быть пересмотрены новым руководством страны. После прошедших 17 августа президентских выборов во второй тур, который назначен на 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата – Родриго Пас и Хорхе Кирога.

    Боливийское правительство 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского Росатома Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития с инвестициями в 970 млн долларов, а спустя две недели заключило аналогичную сделку с китайской компанией Hong Kong CBC.

    25 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    25 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии

    Mirror: Неисправность туалета – возможная причина катастрофы Boeing 787 в Индии

    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    @ RAJAT GUPTA/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Появилась версия, что к трагедии в индийском Ахмадабаде могло привести короткое замыкание в электросистеме из-за поломки подачи воды в туалетах.

    Газета Mirror сообщила о возможной технической причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии, передает «Известия». По данным издания, неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла вызвать короткое замыкание в электросети и отключение двигателей. Об этом заявил адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей погибших.

    В публикации подчеркивается, что ранее причиной трагедии называли ошибку пилота: капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера обвинили в отключении подачи топлива. Однако Майк Эндрюс отметил: «Нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого неисправность системы подачи воды могла привести к короткому замыканию и отключению двигателей».

    По словам адвоката, о проблемах с системой подачи воды Федеральное управление гражданской авиации США сообщило еще за месяц до трагедии. Эндрюс считает несправедливыми обвинения в адрес пилотов, называя их и семьи погибших жертвами технических неисправностей. Он также рассматривает возможность подачи иска к компании Boeing в суд США, сумма компенсации может составить миллионы долларов.

    Катастрофа произошла 12 июня в Ахмадабаде, когда на борту находились 242 пассажира, включая экипаж из двух пилотов и десяти бортпроводников. Самолет упал на здание общежития для врачей. По версии телеканала NDTV, крушение могло произойти из-за столкновения с птицами. В авиакатастрофе выжил один пассажир – 40-летний гражданин Британии.

    25 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России

    Рособрнадзор направил предупреждения МАДИ, ВШЭ, МИСИС и другим вузам

    Tекст: Евгения Караваева

    В числе получивших предостережения оказались Московский автомобильно-дорожный университет, Высшая школа экономики и МИСИС.

    Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны, передает «Лента.ру». Ведомство рекомендовало принять меры для соблюдения законодательства в образовательной сфере.

    В список попали такие крупные учебные заведения, как Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. В сообщении отмечается, что подобные меры – это предупреждение о последствиях несоблюдения установленных нормативов.

    Остальные вузы из списка не раскрываются преждевременно, однако отмечается, что речь идет о ведущих образовательных учреждениях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт.

    Ведомство также раньше объявило предостережения 19 высшим учебным заведениям России, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики.

    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    25 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР

    Российские военные прицепили американский флаг к трофейному М113

    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский флаг был водружен на трофейный БТР М113 в ходе спецоперации на Украине, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у противника.

    Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к трофейному бронетранспортеру М113, чтобы позлить украинских бойцов, передает RT.

    По словам бойца с позывным Скутер, инициатива родилась спонтанно и была задумана «по приколу», чтобы «чуть позлить» противника. Он также отметил, что экипаж испытал сильные эмоции во время этой акции.

    Скутер с иронией заявил, что после резонанса в мировых СМИ почувствовал «звездную болезнь». Он добавил: «Мне тетя позвонила – скидывает видео... Я думаю: "Вот это уровень"».

    Командир 70-го полка с позывным Кабарда заявил, что бойцы трофеировали американский бронетранспортер M113, и переосмыслил слова Александра Невского.

    «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет. Как говорил Александр Невский, можем переиначить на современный лад», – заявил Кабарда. По его словам, успешный трофей техники противника оказывает деморализующее воздействие на противоборствующую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский экипаж трофейного БТР опроверг сообщения о своей гибели. Экипаж передвигался в зоне спецоперации под флагами России и США.

    26 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мария Арбатова рассказала о подробностях аварии 2011 года, после которой ее муж скончался, обвинив бизнесмена Сергея Белюскина в фальсификации доказательств.

    Писательница Мария Арбатова заявила, что не простила бизнесмена Сергея Белюскина, который в 2011 году сбил ее мужа, передает Mash.

    Арбатова подчеркнула: «Он использовал связи, сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности из-за истечения срока давности».

    По словам Арбатовой, Белюскин никогда не звонил ей и не являлся на судебные заседания. После аварии ее муж на протяжении нескольких лет проходил восстановление, однако два года назад скончался. Арбатова убеждена, что именно последствия травм, полученных в ДТП, приблизили смерть супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Живописном мосту в Москве погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, когда ему стало плохо за рулем спорткара Aston Martin.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    26 августа 2025, 09:36 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о возможной судьбе российского пловца Свечникова

    Hurriyet: Пловец Свечников мог выбраться на берег Босфора и выбросить чип

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российского пловца, участвовавшего в межконтинентальном заплыве через Босфор в Стамбуле, продолжают искать после того, как чип с его браслета был найден на берегу, пишет турецкая газета Hurriyet.

    Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, , передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

    Турецкие власти начали расследование исчезновения спортсмена, а поисковые работы ведутся как на воде, так и на суше. Генконсульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями, а супруга Свечникова уже прибыла в город для участия в поисках.

    Как рассказали организаторы, пловцам перед стартом выдавали браслеты с чипами, которые фиксировали только вход и выход из воды, но не имели GPS-навигации. Hurriyet пишет, что сейчас рассматриваются две версии: либо Свечников утонул, либо после старта вышел на берег и избавился от чипа. Родственница пловца сообщила, что последний сигнал с чипа был зафиксирован на берегу, после чего контакт пропал.

    В поисках задействованы водолазы и, как ожидается, к ним присоединится вертолет. Общая протяженность поисковой операции составляет около 30 километров вдоль Босфора, сообщает Anadolu.

    Организаторы соревнования подчеркнули, что во время заплыва были соблюдены высокие меры безопасности, а инцидент стал для них серьезным потрясением.

    Всего в заплыве участвовали 2896 человек, из них более 450 – россияне. Дистанцию в 6,5 километра смогли преодолеть 2665 пловцов. Согласно правилам соревнований, все участники брали на себя риски, связанные с возможными происшествиями, включая летальный исход, а стоимость участия составила 550 евро.

    Межконтинентальный заплыв проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в этом году прошел уже в 37-й раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Он оказался единственным из трех пловцов, кто не пришел к финишу. Генконсульство России в Турции решило запросить у турецких властей данные о пропавшем пловце.

    26 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины впервые с начала СВО

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Винницкой области Украины сняли на видео крупный самолет, похожий на Ил-76, летящий с отключенным транспондером.

    Военно-транспортный самолет был замечен над Винницкой областью, сообщает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором зафиксирован перелет борта, визуально напоминающего Ил-76. На онлайн-ресурсах мониторинга этот рейс не отображался, что может быть связано с отключением транспондера.

    По словам очевидцев, самолет летел на большой высоте и был легко опознаваем по характерному силуэту.

    В связи с продолжающимися боевыми действиями воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, а полеты военных самолетов происходят редко и, как правило, не попадают на видео, уточняет издание.

    В июле гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» заметили в небе над Киевом.

    Тяжелый транспортный борт Ан-124, после его появления в районе Киева, переместили в немецкий Лейпциг, где находится парк Antonov Airlines.

    Американское издание The War Zone (TWZ) объяснило смысл появления Ан-124 над Киевом.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» угрозой безопасности

    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто увидел в атаках на нефтепровод «Дружба» попытку давления на Будапешт и угрозу энергетической безопасности страны.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

    По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

    Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.

    25 августа 2025, 19:31 • Новости дня
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой

    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.

    Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

    Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 07:18 • Новости дня
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения достигли парка имени Комсомола на северной окраине Купянска, что осложнило ситуацию для украинских сил в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения вошли в северную часть Купянска Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступление ВС России в этом районе ухудшило положение украинских военных в городе и может привести к росту потерь среди украинских подразделений.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», – заявил Марочко.

    Он добавил, что российские силы продолжают сжимать полукольцо вокруг города. По словам эксперта, штурмовые отряды ВС РФ за последние сутки продвинулись северо-восточнее населенного пункта Соболевка, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском.

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

