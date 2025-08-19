ФСБ задержала в ЛНР шпионившего на Киев украинца

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина передавал сведения о передвижениях и местах размещения российских военных украинским спецслужбам, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Задержанный приехал из Днепропетровской области в Старобельск через Запорожье в августе 2022 года. Передача информации осуществлялась через сына знакомой женщины, сотрудника Национальной полиции Украины, который покинул Старобельск с началом спецоперации на Украине.

Сам подозреваемый пояснил, что ему позвонил знакомый, и расспросил его о перемещении ВС России через Старобельск и об их размещении. Задержанный пояснил, что добровольно раскрыл ему эти данные.

По данным ведомства, мужчина осознал ошибочность своих действий и заявил, что не осознавал последствий передачи данных. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее ФСБ в городе Антрацит в ЛНР задержала готовившего по заданию СБУ взрывные устройства, он также собирал разведданные о российских военных.

До этого в Нижегородской области задержали агента украинской службы безопасности (СБУ). Следствие считает, он оборудовал тайник с комплектующими для дронов и со взрывчаткой.