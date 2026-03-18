Главе Минздрава Кубани предъявили обвинение в мошенничестве

Главе Минздрава Кубани Филиппову предъявили обвинение в мошенничестве

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

«Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – рассказали там.

Накануне стало известно, что министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.

До этого главу Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за хищение бюджетных средств.