Казахстан за восемь месяцев сократил импорт рыбы и колбасы из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объем импорта готовой и консервированной рыбы, а также икры из России в Казахстан за январь – август текущего года снизился на 14,3% по сравнению с прошлым годом и составил 4,45 тыс. тонн, передает ТАСС. В аналогичном периоде 2024 года было ввезено 5,19 тыс. тонн. Несмотря на это, в денежном выражении поставки рыбы и икры выросли на 2,5% и превысили 16 млн долларов.

Импорт российской колбасы и колбасных изделий также сократился: за восемь месяцев Казахстан закупил 19,77 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем годом ранее, когда было ввезено почти 25,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении закупки колбасы из России снизились почти на 11%, составив 55,16 млн долларов против 61,84 млн долларов в 2024 году.

Россия по-прежнему занимает лидирующую позицию по поставкам рыбы, икры и колбасных изделий в Казахстан среди стран Евразийского экономического союза. На втором месте находится Белоруссия: республика за тот же период продала Казахстану 7,5 тыс. тонн колбасных изделий на сумму 29,12 млн долларов, а поставки готовой рыбы достигли почти 706 тонн и стоили 2,6 млн долларов.

