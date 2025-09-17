Китай обогнал Белоруссию и Казахстан по закупкам российского вина

Китай стал крупнейшим рынком российского вина в январе-августе 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Китай занял первое место среди стран-импортеров российского вина по итогам января-августа 2025 года, передает РИА «Новости». По информации федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в этот период экспорт в КНР составил свыше 1,2 млн долларов.

В общей структуре экспорта доля Китая достигла 31%. На втором месте оказалась Белоруссия с 23%, третью позицию занял Казахстан с 15%. Далее следуют Турция с 8% и Абхазия, которая приобрела 6% от общего объема экспорта.

По данным центра, российское вино продолжает пользоваться стабильно высоким спросом на азиатских и ближневосточных рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт вина в Россию снизился в два раза. Российские виноделы получили рекордные прибыли в прошлом году. Продажи отечественного вина продолжают расти и в текущем году. Российское вино выходит на новые экспортные рынки, включая Китай. Россия стала главным партнером Грузии по экспорту в первой половине 2025 года. Грузия экспортирует наибольшие объемы руд, вин и других спиртных напитков.