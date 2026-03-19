Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.
Пленкович: Поставки нефти по «Дружбе» были дешевле альтернативы на 30%
Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» обходились Венгрии и Словакии примерно на 30% дешевле, чем закупка альтернативного сырья по Адриатическому нефтепроводу JANAF, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, прибыв на саммит ЕС.
«Как вы, возможно, знаете, существует разница в цене нефти, которую вы покупаете на рынке где-то еще, по сравнению с той, которая поступает по трубопроводу из России через Украину в Словакию и Венгрию. И разница в цене, как говорят, составляет 30%. Так что, возможно, это дает вам довольно убедительный ответ на вопрос, в чем заключается проблема», – отметил хорватский премьер, передает ТАСС.
Пленкович также заявил, что объем поставок нефти нероссийского происхождения, который морем поступает в Хорватию, а затем по JANAF идет в Венгрию и Словакию, якобы превышает совокупные мощности НПЗ этих стран.
Ранее Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.
Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил блокировать помощь ЕС Украине без нефти из «Дружбы».