Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.24 комментария
Прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа
Прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне посетили представители Белого дома и государственного департамента США.
Посол России в США Александр Дарчиев встречал гостей из американской администрации в зале для приемов, передает РИА «Новости».
В составе гостей американской администрации были двое представителей Белого дома и два чиновника Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.
Посол Дарчиев в поздравительной речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. При этом сотрудничество России и США в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в рамках двустороннего сотрудничества.
«Разгром гитлеровской Германии – высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», – приводит ТАСС слова посла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими. В декабре 2025 года NYT писала, что американский лидер назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы.