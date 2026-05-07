Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.12 комментариев
Кремль спросили о мерах безопасности в Москве перед 9 Мая
Песков: Меры безопасности в Москве усилены из-за террористической угрозы Киева
Меры безопасности перед Днем Победы 9 мая принимаются с учетом сложной оперативной обстановки и террористических угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Меры безопасности в Москве перед празднованием Дня Победы 9 мая принимаются с учетом текущей оперативной обстановки и на фоне террористической угрозы со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что в преддверии крупных государственных праздников в России всегда усиливаются меры безопасности, и этот год не стал исключением.
Он подчеркнул, что дополнительные меры предпринимаются по линии соответствующих специальных служб. По его словам, ситуация требует повышенного внимания из-за сложной обстановки и угроз, исходящих от киевского режима.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.
МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.