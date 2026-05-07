Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.12 комментариев
Президент Республики Сербской решил приехать на парад Победы в Москву
Президент Республики Сербской Каран решил приехать на парад Победы в Москву
Президент Республики Сербской Синиша Каран примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая среди иностранных гостей, сообщили в представительстве РС в России.
Президент Республики Сербской Синиша Каран станет одним из зарубежных гостей на Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая. В представительстве Республики Сербской в России подтвердили эту информацию агентству, отметив, что глава республики действительно планирует присутствовать на торжественном мероприятии, передает РИА «Новости».
На вопрос журналистов о присутствии президента Синиши Карана на параде в честь Дня Победы собеседник агентства коротко ответил: «Будет».
Кроме участия в параде, глава Республики Сербской запланировал также встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в представительстве, встреча Карана и Путина состоится 9 мая.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик запланировал визит на парад Победы в Москву.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приезд словацкого премьера Роберта Фицо.