ФСБ рассекретила имена агентов немецкой спецслужбы времен Великой Отечественной

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Крыму были рассекречены архивные документы, рассказывающие о пособниках и агентах немецкой спецслужбы на полуострове во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

По данным крымского управления ФСБ, речь идет о людях, которые работали на службу безопасности Третьего рейха – «СД». Среди них названы Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и другие.

«Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов, сотрудники и агенты немецкой спецслужбы «СД», – говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что указанные лица участвовали в геноциде советских граждан: расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей и выдавали подпольщиков немцам, после чего их арестовывали и казнили.

Известно, что Мышеков, Гильденберг и Лукин были приговорены к высшей мере наказания постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 сентября 1944 года. Остальные фигуранты дела получили различные сроки лишения свободы, отмечают в ФСБ. В ведомстве также подчеркнули, что органы госбезопасности продолжали преследовать иных предателей Родины, причастных к преступлениям против советских военнопленных, и после окончания войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Крыму рассекретило документы об участии пособника нацистов в расстрелах жителей Алушты и Ялты.

Ведомство раскрыло архивные материалы о казни пионера-героя Вити Коробкова.

Спецслужба опубликовала свидетельства советского разведчика Ибрагима Аганина о зверствах оккупантов на полуострове.