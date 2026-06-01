Песков объяснил поручение Путина о доступе к онлайн-сервисам
Поручение Владимира Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле совершенствования белых списков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков», – сказал Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что белые списки в интернете не являются догмой, а представляют собой постоянно расширяющийся перечень. В этот перечень, по его словам, входят действительно важнейшие ресурсы.
Песков отметил необходимость того, чтобы ключевые электронные сервисы нашли свое место в белых списках. Он пояснил, что речь идет о гарантии их работы даже в условиях возможных ограничений интернет-доступа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов даже в периоды ограничений доступа к Сети из-за мер безопасности.
Минцифры совместно с правоохранительными органами согласовывает возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым ресурсам при отключении мобильного интернета.
Ранее на совещании с членами правительства президент России поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизненно важных сервисов в условиях ограничений мобильного интернета из-за угроз атак беспилотников.