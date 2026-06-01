В Тбилиси осудили отношение НАТО к Украине как «лаборатории»
Рассмотрение со стороны НАТО Украины как «лаборатории» вызывает сожаление, заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Парламентарий, участвующий от Грузии в сессии ПА НАТО в Вильнюсе, заявил что заявление заместителя Генсека Североатлантического альянса Радмилы Шекеринской об Украине как о «лаборатории передовых оборонных технологий», «вызывает самое пристальное внимание».
«Вызывает сожаление, что Украина, несмотря на всю ее самоотверженность, воспринимается как лаборатория», – сказал он.
По словам Левана Махашвили, «вместо настоящей искренней поддержки Украины на нее смотрят как на страну, где можно испытать свои лучшие технологии».
«На процесс (на Украине) смотрят исходя из собственных интересов», – заявил председатель комитета парламента.