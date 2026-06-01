Мьянма пообещала Индии не допускать угроз с ее территории

Президент Мьянмы заверил премьера Индии в безопасности общих границ

Tекст: Дарья Григоренко

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил об этом на специальном брифинге в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Президент подтвердил заверение в том, что использование территории Мьянмы в ущерб интересам безопасности Индии будет исключено», – отметил дипломат. По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая экономику, управление границами и развитие искусственного интеллекта.

Индия полностью поддерживает суверенитет соседней страны и выступает за тесное сотрудничество в энергетике, здравоохранении и технологиях. Протяженность общей границы двух государств составляет 1640 километров, при этом в приграничных штатах сохраняется высокая активность сепаратистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетел в Мьянму для переговоров о военном сотрудничестве.

В марте прошлого года заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с Мин Аун Хлайном вопросы взаимодействия двух стран.

Ранее лидер азиатской республики попросил главу российского военного ведомства Андрея Белоусова о содействии в модернизации вооружений.