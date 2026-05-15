Власти Нарвы раскритиковали сокращение работы КПП на границе

Власти Нарвы предупредили о росте очередей из-за сокращения работы КПП «Нарва-1»
Ограничение работы эстонского погранперехода до 12 часов в сутки неизбежно спровоцирует многочасовые заторы и серьезно усложнит жизнь путешественникам, отметил председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин.
Председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин выразил мнение, что решение эстонского правительства лишь усугубит ситуацию на границе, передает ТАСС.
«Это внешняя политика государства, у меня нет права в это вмешиваться. Там, где я обычный гражданин, я бы высказал все, что об этом думаю, но сейчас я председатель горсобрания. …В какое-то время очередей практически нет, а иногда стоят до ста человек. Это значит, что теперь эти очереди все время будут такими большими, какими они являются сейчас в часы пик», – заявил Стальнухин.
Политик также отметил, что сокращение времени работы погранпункта никак не повлияет на политику России. Он назвал невероятным мнение эстонского правительства о том, что притеснение собственных жителей поможет добиться чего-то в соседнем государстве.
Ранее правительство Эстонии постановило продлить временный порядок работы наземных КПП на юго-востоке страны и сократить время работы пункта «Нарва-1» до 12 часов в день. В конце прошлого года агентство Bloomberg отмечало, что подобные ограничения негативно сказываются на экономике Нарвы и лишают местных жителей чувства безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии решили сократить время работы пограничного пункта «Нарва-1» до 12 часов.
Неделей ранее на этом участке границы со стороны эстонской Нарвы образовалась большая очередь из десятков человек.
В прошлом году глава МВД балтийской республики Игорь Таро отказался смягчать пропускной режим для путешественников.