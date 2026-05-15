Власти Нарвы раскритиковали сокращение работы КПП на границе

Власти Нарвы предупредили о росте очередей из-за сокращения работы КПП «Нарва-1»

Tекст: Мария Иванова

Председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин выразил мнение, что решение эстонского правительства лишь усугубит ситуацию на границе, передает ТАСС.

«Это внешняя политика государства, у меня нет права в это вмешиваться. Там, где я обычный гражданин, я бы высказал все, что об этом думаю, но сейчас я председатель горсобрания. …В какое-то время очередей практически нет, а иногда стоят до ста человек. Это значит, что теперь эти очереди все время будут такими большими, какими они являются сейчас в часы пик», – заявил Стальнухин.

Политик также отметил, что сокращение времени работы погранпункта никак не повлияет на политику России. Он назвал невероятным мнение эстонского правительства о том, что притеснение собственных жителей поможет добиться чего-то в соседнем государстве.

Ранее правительство Эстонии постановило продлить временный порядок работы наземных КПП на юго-востоке страны и сократить время работы пункта «Нарва-1» до 12 часов в день. В конце прошлого года агентство Bloomberg отмечало, что подобные ограничения негативно сказываются на экономике Нарвы и лишают местных жителей чувства безопасности.

Неделей ранее на этом участке границы со стороны эстонской Нарвы образовалась большая очередь из десятков человек.

В прошлом году глава МВД балтийской республики Игорь Таро отказался смягчать пропускной режим для путешественников.