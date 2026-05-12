Армия Израиля начала строительство завода FPV-дронов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) строит завод по производству FPV-дронов, сообщило во вторник израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Новое предприятие призвано значительно нарастить арсенал беспилотников с взрывчаткой, а также усилить возможности армии на всех направлениях боевых действий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял: «Израиль разрабатывает прорывные летательные аппараты, которые полностью изменят общую картину». В настоящее время армия закупает FPV-дроны у местной компании, которая частично производит их в Китае, однако отмечается, что цены на такую продукцию завышены.
Завод будет размещён в структуре технологического и логистического управления ЦАХАЛ, а к сборке дронов планируют привлечь около 200 ультраортодоксальных солдат. Они пройдут специальную техническую подготовку, а первые сотрудники приступят к работе уже в следующем месяце.
По оценке армии, примерно через два месяца предприятие начнет массовые поставки: ежемесячно по несколько тысяч дронов, с перспективой выхода на производство десятков тысяч единиц в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал запуск специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.