Нетаньяху объявил о запуске спецпроекта по защите от БПЛА
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.
«Несколько недель назад я отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы БПЛА, и уже сегодня мне будет представлен отчет о продвижении в этой сфере. Это потребует времени, но мы работаем над этим», – заявил Нетаньяху на заседании правительства, передает РИА «Новости».
Параллельно Израиль занимается разработкой инновационных летательных аппаратов собственного производства. Нетаньяху подчеркнул, что эти технологии способны полностью изменить ситуацию в сфере безопасности страны.
Ранее Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.