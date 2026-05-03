У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.0 комментариев
Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали
Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.
Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.
Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.
В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.
UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.
Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.