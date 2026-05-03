Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Варшаве забыли, благодаря кому Польша оказалась среди держав-победительниц и основателей ООН. Захарова отметила, что в Польше теперь отмечают «свой День взятия Берлина», акцентируя внимание лишь на собственном участии.

Дипломат подчеркнула, что на мероприятиях в Польше говорили только о том, что 2 мая 1945 года польские солдаты вывесили национальный флаг на Колонне Победы. Однако, по ее словам, организаторы не упомянули о том, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

По мнению Захаровой, «в отличие от страдающих исторической амнезией Россия помнит, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе». Она напомнила о героях Советского Союза из Польши, воевавших в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко.

«Помним и героев Советского Союза капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятники польским героям, сражавшимся с нацистами, на территории России тщательно оберегаются», – отметила она.

Захарова также заявила, что нынешние польские элиты и значительная часть общества забыли, кто сыграл ключевую роль в победе и статусе Польши после войны. Она выразила мнение, что Польша перестала быть «гиеной Европы» благодаря вкладу советских солдат и сотрудничеству с СССР.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.