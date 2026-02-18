  • Новость часаПутин назвал демографию национальным приоритетом России
    18 февраля 2026, 19:30 • Новости дня

    Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы теперь будут храниться парадная и полевая форма, а также награды и реликвии Героя России и ДНР Ольги Качуры (позывной «Корса»).

    Личные вещи и награды Героя Российской Федерации и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры были переданы на вечное хранение в Музей Победы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Торжественная церемония прошла 18 февраля в зале «СВО. Zащитники Отечества». Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что для музея большая честь получить реликвии такой легендарной женщины-командира, символа непокоренного Донбасса и непоколебимой веры в Победу.

    Дочь Ольги Качуры, Елена Карабет, сохранила и передала в музей парадную и полевую форму, флаг «Ракетные войска и артиллерия России» с личной подписью «Корса», амуницию, рабочую тетрадь и награды, включая медали «Золотая Звезда» Героя России и Героя ДНР, орден «За заслуги перед Отечеством», знаки полного кавалера ордена «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и «За храбрость».

    Елена Карабет отметила, что каждая из этих реликвий хранит память о характере, вере и любви ее матери к Родине. Она подчеркнула: «Я хочу, чтобы будущие поколения знали правду о Донбассе и о женщинах, которые с оружием в руках встали на защиту справедливости».

    Ольга Качура родилась в Донецке, служила в МВД, с апреля 2014 года защищала Донбасс как командир реактивного артиллерийского дивизиона, участвовала в рейдах под Славянском, обороне Горловки и сражении за Дебальцево. Она погибла 3 августа 2022 года в Горловке. Звание Героя России ей было присвоено посмертно, а ее дочь получила награду из рук президента.

    17 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    @ Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легенда латвийского хоккея и двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, Артур Ирбе, заявил о готовности вернуть медали, завоеванные в советские времена. По словам 59-летнего тренера вратарей сборной Латвии на Олимпиаде-2026 в Италии, эти награды ему не нужны, и он не испытывает гордости, но сначала ему необходимо их найти.

    Ирбе сообщил, что при следующей встрече с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым на чемпионате мира он готов официально передать награды, передает РИА «Новости». «В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я скажу вам, где они находятся, и буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я не ношу их с гордостью», – приводит Iltalehti слова Ирбе.

    Хоккеист пояснил, что тогда он не мог выбирать команду, за которую выступать, однако ценил время, проведённое в составе сборной СССР. До старта Олимпиады-2026 он заявлял, что Россия не должна участвовать в подобных соревнованиях, и не поедет на Игры, если российская сборная будет допущена. В итоге команда России в хоккейном турнире участия не получила.

    После этого двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Ирбе следует вернуть все награды, завоеванные в советское время.

    Ирбе остаеся одной из самых известных фигур в истории латвийского хоккея: дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз» и знаменосец сборной Латвии на Олимпиаде 2006 года. В 1989 и 1990 годах он становился чемпионом мира со сборной СССР, а в 1990 году был признан лучшим вратарем турнира. Голкипер ранее рассказывал, что во время награждения он отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году окончательно принял решение больше не выступать за сборные СССР и СНГ.

    Ранее бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду.

    Комментарии (47)
    18 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия упрощенной процедуры оформления гаражей и земельных участков под ними предлагают продлить до 1 сентября 2031 года, что даст гражданам еще пять лет для регистрации собственности. Законопроект о продлении «гаражной амнистии» внесла в Госдуму партия «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За три с половиной года действия закона граждане зарегистрировали более 746 тыс. объектов – гаражей и земельных участков под ними, говорится в Telegram-канале ЕР.

    По словам инициаторов, продление амнистии связано с большим количеством еще не оформленных в собственность гаражей по всей стране. Новый срок должен помочь собственникам завершить оформление документов.

    Павел Крашенинников заявил: «Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет».


    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Комментарии (36)
    18 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО и проваленных с «позором» учениях.

    Божена Рынска в соцсетях описала, как жители Латвии разочаровались в возможностях НАТО. По словам блогера, «надежды на мощь альянса» рухнули после того, как обещанное шоу с пролетом военной авиации НАТО над Юрмалой свелось к появлению двух устаревших самолетов.

    Она отметила, что спустя три года Литва и Эстония провели учения, имитируя «нападение России», но оба государства признали провал своих оборонительных сценариев.

    «Честно сказали: мы просрали все. С разгромным счетом просрали учебное нападение России. Это результат тренировок НАТО за четыре года», – отметила Рынска.

    Латвия, по ее словам, даже не стала проводить подобные мероприятия, чтобы избежать публичного позора. Блогер также выразила скептицизм по поводу возможной поддержки Франции в случае реальной угрозы.

    «И когда мне мой друг, этнический француз, живущий в Риге, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что Франция не позволит и будет воевать за Латвию, я ржу как конь. То-то вы во вторую войну за себя повоевали. Видели мы, какие вы вояки», – написала блогер.

    «Франция ни за какую Латвию не впишется. Забудьте. Две балтийские страны учения провалили с позором. Третья даже репетировать не стала. Вот наш итог на сегодняшний день», – подытожила блогер.

    Латвия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.

    Комментарии (18)
    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (35)
    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    Низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», рассматриваемая как российский ответ Starlink, должна начать работу в первом квартале 2026 года, для нее уже изготовлено 16 аппаратов.

    Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет», которая задумана как ответ российской стороны на систему Starlink Илона Маска, намечен на первый квартал 2026 года, следует из презентации главы Минцифры Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту уже изготовлено 16 космических аппаратов.

    Высокоорбитальная группировка спутников связи на геостационарной орбите должна быть развернута в 2029–2030 годах. Сейчас, как отмечается в презентации, начато строительство четырех космических аппаратов.

    Работы по созданию «Рассвета» ведет компания «Бюро 1440». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что на первом этапе группировка будет включать 300 спутников, а на втором их количество увеличится до 950.

    Ожидается, что система обеспечит скорость передачи данных до одного гигабита в секунду и позволит организовать связь в любой точке мира, включая район Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал начало развертывания аппаратов на начаро 2026 года. На первом этапе программа предусматривала вывод на орбиту 350 спутников для широкополосной связи.

    Комментарии (20)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Туле группа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя оживить умершего мужчину, несмотря на безуспешные усилия медиков реанимировать погибшего.

    Инцидент произошел вечером 16 февраля в районе поселка Плеханово, передает 71.ru. Медики прибыли по вызову к мужчине, у которого, предположительно, остановилось сердце, но на момент приезда он уже не подавал признаков жизни. Родственники настаивали на реанимации, несмотря на отсутствие шансов.

    Бригада скорой помощи пыталась проводить реанимационные мероприятия в течение четырех часов. Все это время толпа цыган не позволяла медикам выйти из автомобиля, угрожая им. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции и главы табора, которые объяснили собравшимся невозможность оживления умершего.

    После того как медики покинули место происшествия, цыгане проследовали за ними к моргу, где продолжили требовать реанимации. В региональном Следственном комитете заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Джалилабадского района Азербайджана Хаяла Гулиева признали умершим по ошибке и доставили в морг. В Курской области медработников привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибочное констатирование смерти пациентки, которая затем очнулась в морге.

    Комментарии (20)
    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    Комментарии (21)
    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (5)
    18 февраля 2026, 10:48 • Новости дня
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    @ общественное достояние

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на намерение Польши предъявить иск России официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что Варшава до сих пор не рассчиталась по долгам супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

    Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала информацию о возможном иске Польши к России. Дипломат отметила, что у Варшавы перед Москвой остались неоплаченные счета супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек, дочери польского магната.

    «То есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о перспективах иска.

    Ранее Захарова предложила властям Польши послушать оперу «Иван Сусанин» вместо обсуждения выплаты репараций.

    Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за нанесенный ущерб в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР.

    Польша заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    Комментарии (15)
    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

