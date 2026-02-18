Источник: Переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры по урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней, завершились и не будут продолжены в среду, передает РИА «Новости».

Источник заявил: «Это все, сегодня больше ничего не будет».

Обсуждения между представителями России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли на переговорах тема возможной встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам первого дня переговоров стороны договорились проинформировать руководство и работать над достижением сделки.