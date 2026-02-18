Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Источник: Переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся
В Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, при этом обсуждение в среду возобновлять не планируют, сообщил источник.
Переговоры по урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней, завершились и не будут продолжены в среду, передает РИА «Новости».
Источник заявил: «Это все, сегодня больше ничего не будет».
Обсуждения между представителями России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли на переговорах тема возможной встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам первого дня переговоров стороны договорились проинформировать руководство и работать над достижением сделки.