    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Главы Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    18 февраля 2026, 14:31 • Новости дня

    Российская делегация покинула отель в Женеве и направилась в аэропорт

    Tекст: Вера Басилая

    Члены российской делегации отправились из отеля в аэропорт Женевы после завершения переговоров.

    Российская делегация уехала в аэропорт из отеля, где размещалась на время переговоров в Женеве, передает РИА «Новости».

    Представители делегации покинули гостиницу вскоре после окончания официальных мероприятий.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время.

    Мединский отметил, что переговоры шли два дня, и назвал их тяжелыми, но деловыми.

    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 01:40 • Новости дня
    Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, система ПВО ликвидировала воздушные цели, по предварительной информации, пострадавших нет, есть повреждения инфраструктуры, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома –  возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.


    18 февраля 2026, 09:50 • Новости дня
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского

    Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике высказывания Владимира Зеленского о помощнике президента России Владимире Мединском, отметив убогий уровень интеллектуального развития украинского лидера.

    Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

    Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

    В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

    В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.

    18 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил: «Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко». Решение связано с сотрудничеством Белоруссии и России, в частности с размещением российского комплекса «Орешник» на территории республики, передает ТАСС.

    Он также заявил, что власти будут работать с партнерами по данному вопросу. В тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского, уточняется, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

    Ранее на Украине расширили перечень ограничительных мер, введя санкции против спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и еще семи российских и украинских граждан, а также ряда российских издательств.

    18 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

    По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход, лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.

    18 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Криничное в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Волфино, Писаревки, Березы и Мирополье в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Ветеринарного, Охримовки, Терновой, Казачьей Лопани, Кутузовки и Среднего Бурлука.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия, станция РЭБ, склад боеприпасов и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Криничное в Запорожской области.

    Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Александровкой, Покровским, Коломийцами в Днепропетровской области, Риздвянкой, Зеленой Дибровой, Любицким, Розовкой, Гавриловкой и Горьким в Запорожской области.

    Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину РСЗО «Град» и склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоосиново, Ковшаровки, Гусинки, Лесной Стенки в Харьковской области и Брусовки в Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, британский бронетранспортер Bulldog, две бронемашины «Казак», два артиллерийских орудия, включая американскую 55-мм гаубицу М777, и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Ижевки, Стенкок, Резниковки, Малиновки, Славянска, Васютинского, Артема и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Тарасовки, Ленина, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого в ДНР, Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, финский бронетранспортер Pasi, три бронемашины.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    За день до этого в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    18 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Начался второй день переговоров по Украине в Женеве

    В Женеве стартовал второй день закрытых переговоров России, США и Украины

    Начался второй день переговоров по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Переговоры по ситуации на Украине стартовали за закрытыми дверями в отеле InterContinental в Женеве, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил, что на встречу прибыли представители России, США и Украины.

    «Начались встречи за закрытыми дверями», – заявил источник, подчеркнув конфиденциальность обсуждений.

    Ранее второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство и работать для достижения сделки.

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в гостиницу InterContinental для участия во втором дне переговоров по украинскому урегулированию.

    18 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    18 февраля 2026, 07:32 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду над Россией уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Брянской областью сбили 21 дрон, над Белгородской – шесть, над Крымом – также шесть, указало ведомство в Max.

    Пять БПЛА уничтожили над Курской областью, по два – над Ростовской областью и Чувашией, один – над Черным морем.

    Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ Белгородской области подверглись ракетному обстрелу ВСУ, также фиксировался налет беспилотников.

    Вечером во вторник над Россией поразили 14 украинских БПЛА.

    18 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл авиагоспиталь

    Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл Boeing 737

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту польского Жешува приземлился медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS из Осло, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, уточнив, что точка является перевалочным пунктом наемников ВСУ.

    «Воздушный госпиталь» Boeing 737 авиакомпании SAS только что прибыл из норвежского Осло в польский Жешув, который является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников на Украину. Судя по всему, в ходе одного из российских ударов куда-то серьёзно прилетело», – написал он.

    Сервис Flightradar24 указал, что самолет с 18 больничными койками прибыл в Жешув из норвежского Осло.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины. Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии. МИД сообщил об участии 20 тыс. иностранных наемников на стороне ВСУ.

    18 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

