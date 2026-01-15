  • Новость часаПутин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Российские специалисты отразили вторжение в сердце Африки
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
    ФСБ опубликовала фото выявленного шпиона в посольстве Британии
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 17:15 • Новости дня

    Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна искренне привержена идеалам многополярного мира.

    По его словам, Россия намерена поддерживать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, передает Кремль.

    «Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Президент России отметил, что поиск компромисса в современном мире все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион

    Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ярославской области ежегодно выращивают 3 млн орхидей, что составляет почти треть от общего объёма продаж этого цветка в России, сообщил глава региона на встрече с президентом.

    В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».

    Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.

    В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.

    15 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире поиск компромисса все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    Дипломатия и поиск компромисса все чаще заменяются односторонними и опасными действиями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств, передает ТАСС.

    По словам главы государства, вместо диалога между странами все чаще звучит монолог тех, кто «по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы».

    Путин подчеркнул, что такая тенденция представляет опасность для международных отношений и может привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он отметил, что Россия выступает за конструктивный диалог и поиск компромиссных решений в интересах мира и стабильности.

    Президент также выразил надежду на то, что дипломаты, прибывшие в Россию, будут способствовать развитию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    14 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    13 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин отметил серьезность ситуации с дорогами в Ярославской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым.

    Президент отметил, что «вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно», передает РИА «Новости».

    На той же встрече Путин подчеркнул, что 28% зданий объектов здравоохранения в Ярославской области нуждаются в капитальном ремонте.

    В свою очередь Евраев доложил президенту, что за последние три-четыре года уровень бедности в Ярославской области снизился с 8,7% до 6,7%. Губернатор подчеркнул, что рост заработных плат в регионе опережает инфляцию в два раза, что также способствует снижению бедности, ТАСС.

    Евраев добавил, что индекс физического объема инвестиций в Ярославской области сейчас в три раза превышает средний показатель по стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле.

    14 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за катастрофы на железной дороге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа после железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима.

    «Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», – сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

    Трагедия произошла на железнодорожном участке в районе Сикхио, где поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, столкнулся с упавшим на рельсы строительным краном. В результате аварии поезд сошел с рельсов, несколько вагонов загорелись. Погибли 32 человека.

    14 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.

    Главной темой беседы стала обстановка вокруг Венесуэлы в контексте современной международной повестки, передает ТАСС.

    «Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей.

    Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.

    14 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

    Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

    Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.

    Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

    Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.

    В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.

    13 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Ярославской области в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле.

    Переговоры прошли в кремлевском кабинете главы государства 13 января, передает ТАСС.

    В августе 2024 года губернатор рассказывал президенту о промышленном развитии региона, транспортной и медицинской модернизации, а также о проектах по профориентации молодежи и инфраструктуре.

    Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил перспективы развития промышленности.

    Путин поручил Денису Мантурову провести анализ производительности труда на предприятиях оборонной промышленности.

    13 января 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Мавритании

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко новым чрезвычайным и полномочным послом России в Мавритании, сменив на этом посту Бориса Жилко, следует из указа.

    Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Мавритания, следует из указа. Согласно документу, этим дипломатом стал Алексей Маленко, сменивший на посту Бориса Жилко.

    Борис Жилко, которому сейчас 70 лет, руководил российским диппредставительством в Мавритании с 2021 года. Новый глава миссии, Алексей Маленко, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ и ранее с 2021 года возглавлял российское консульство в Кейптауне, ЮАР.

    Ранее президент России назначил Дмитрия Зыкова чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    14 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин поручил подготовить предложения по водоснабжению в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле глава государства напомнил, что этот вопрос ранее поднимался как на прямой линии, так и в докладах самого Хуснуллина.

    Путин отметил, что ремонт старого водовода обойдется примерно в такую же сумму, как и строительство нового объекта. Кроме того, президент подчеркнул необходимость анализировать ситуацию комплексно, с учетом территориальных аспектов, связанных с подачей воды в прежние времена.

    Президент России особо выделил, что ждет от Хуснуллина внимательного анализа и конкретных предложений по решению вопроса водоснабжения в регионе, чтобы обеспечить стабильное обеспечение жителей водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что проблему водоснабжения Донецка планируют решить после установления контроля ВС России над территорией за Славянском.

    14 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин отметил успехи в снижении смертности на дорогах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за заметное снижение смертности на российских дорогах почти на четверть за пять лет.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи в снижении смертности на дорогах страны, передает ТАСС.

    Во время рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он отметил: «Хороший результат». По словам Хуснуллина, за пять лет реализации профильной программы смертность на дорогах снизилась почти на 25%.

    Путин подчеркнул, что положительная динамика сохраняется системно, из года в год. Он особо отметил вклад работников МВД и дорожно-патрульной службы, заявив: «Молодцы, они тоже хорошо работают».

    Глава государства также поздравил строителей и дорожников с отличными результатами за 2025 год. Хуснуллин доложил, что объем введенной недвижимости остался на уровне прошлого года, а все ключевые показатели выполнены. Путин поздравил всех причастных: «Поздравляю – строителей всех, инженеров, рабочих, организаторов производства поздравляю с этим результатом».

    Он добавил, что такие же слова признательности хотел бы адресовать и дорожным строителям, подчеркнув важность развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным в Кремле.

