Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Глава МВД расскрыл новые методы по раскрытию старых преступлений
Колокольцев: Новые методики позволяют раскрывать старые преступления
МВД успешно раскрывает старые преступления, включая дела почти полувековой давности, применяя современные криминалистические методы, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на коллегии министерства.
Современные экспертно-криминалистические методы позволили изобличить виновного в особо тяжком преступлении, совершенном в Москве почти полвека назад, рассказал министр, передает ТАСС.
Установлены причастные к убийствам несовершеннолетних, имевшим место более 20 лет назад в Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской и Свердловской областях.
Колокольцев отметил, что раскрываемость разбойных нападений и убийств в ряде регионов России достигает 100%. В 61 субъекте удалось достичь 100-процентной раскрываемости случаев, повлекших смерть потерпевшего.
Министр сообщил, что количество преступлений, совершенных ранее судимыми, сократилось на 17% за счет применения мобильных приложений и аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации. МВД продолжает работать над предупреждением подростковой преступности, ужесточая уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в криминальные действия.
В январе российские правоохранители смогли раскрыть убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году, подозреваемых задержали в Краснодарском и Хабаровском краях.