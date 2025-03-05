Глава МВД расскрыл новые методы по раскрытию старых преступлений

Колокольцев: Новые методики позволяют раскрывать старые преступления

Tекст: Алексей Дегтярев

Современные экспертно-криминалистические методы позволили изобличить виновного в особо тяжком преступлении, совершенном в Москве почти полвека назад, рассказал министр, передает ТАСС.

Установлены причастные к убийствам несовершеннолетних, имевшим место более 20 лет назад в Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской и Свердловской областях.

Колокольцев отметил, что раскрываемость разбойных нападений и убийств в ряде регионов России достигает 100%. В 61 субъекте удалось достичь 100-процентной раскрываемости случаев, повлекших смерть потерпевшего.

Министр сообщил, что количество преступлений, совершенных ранее судимыми, сократилось на 17% за счет применения мобильных приложений и аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации. МВД продолжает работать над предупреждением подростковой преступности, ужесточая уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в криминальные действия.

В январе российские правоохранители смогли раскрыть убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году, подозреваемых задержали в Краснодарском и Хабаровском краях.