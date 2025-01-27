У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Волк: Правоохранители раскрыли совершенное 30 лет назад убийство
Российские правоохранители смогли раскрыть убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году, подозреваемых задержали в Краснодарском и Хабаровском краях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В июле 1995 года во Владивостоке нашли тело 21-летнего мужчины, погибшего от огнестрельного ранения. Подозрение в совершении преступления пало на двух его знакомых, однако они оставили Приморский край, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
В рамках работы с материалами по ранее нераскрытым преступлениям, полицейские и следователи вышли на след предполагаемых убийц. Они были задержаны при поддержке Росгвардии в местах проживания в городе Лабинске Краснодарского края и городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
Задержанных доставят во Владивосток для проведения необходимых следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего почти 30 лет назад преступления.
Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве семи человек на Урале спустя 30 лет после преступления.