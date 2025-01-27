Волк: Правоохранители раскрыли совершенное 30 лет назад убийство

Tекст: Алексей Дегтярев

В июле 1995 года во Владивостоке нашли тело 21-летнего мужчины, погибшего от огнестрельного ранения. Подозрение в совершении преступления пало на двух его знакомых, однако они оставили Приморский край, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

В рамках работы с материалами по ранее нераскрытым преступлениям, полицейские и следователи вышли на след предполагаемых убийц. Они были задержаны при поддержке Росгвардии в местах проживания в городе Лабинске Краснодарского края и городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Задержанных доставят во Владивосток для проведения необходимых следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего почти 30 лет назад преступления.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве семи человек на Урале спустя 30 лет после преступления.