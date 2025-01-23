Арестован обвиняемый в убийстве семи человек 30 лет назад на Урале

Tекст: Алексей Дегтярев

Убийство произошло в ночь на 1 января 1993 года в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности руководителя СК по региону Константин Мирошниченко.

Подозреваемому сейчас 53 года, он задержан. Он уже сознался в содеянном. Красногорский райсуд Каменска-Уральского арестовал мужчину до 8 марта.

Злоумышленник, не будучи жителем Свердловской области, познакомился с потерпевшими незадолго до событий и был приглашен отметить Новый год вместе с ними. Во время празднования мужчина решил украсть деньги и имущество потерпевших, что и стало причиной совершенного им преступления.

На начальном этапе раскрыть преступление было невозможно, так как подозреваемый не имел связей с жертвами.

В 2020 году вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске Ленинградской области. Сообщалось, что он является супругом убитой.