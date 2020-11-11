Мужчина убил топором жену в торговом центре в Ленобласти

Вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожск Ленинградской области, сообщил источник в экстренных службах. Подозреваемый задержан.

«В торговом центре мужчина убил женщину, по предварительным данным, используя топор», – передает источник ТАСС.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента. «В полицию поступило сообщение от очевидца о том, что в торговом комплексе, расположенном в городе Всеволожске на Магистральной улице, неизвестный мужчина выстрелил в девушку-кассира из травматического пистолета, после чего нанес телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась», – уточнили в ведомстве.

Как отметили в новостном Telegram-канале «Mash на Мойке», подозреваемый уже задержан. Предположительно, им является супруг жертвы, уроженец Белоруссии. Есть мнение, что причиной нападения стало расставание. «Знакомые семьи говорят, недавно она объявила мужу, что уходит от него. Тот не смог это принять и сильно переживал. Три дня назад его задержали – он отрезал женщине косу ножом, требовал вернуться. Но отпустили. Очевидно – зря», – пишут авторы канала.

В следственном управлении СК России по региону сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины. «Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении. По данным следствия, он убил ее несколькими выстрелами из травматического оружия, а затем «нанес множественные удары тупым предметом». «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в СК.

Ранее в Республике Алтай мужчина напал на экс-супругу с топором и попытался отрубить ей руки, нападавшего арестовали. Уточняется, что женщина отвела ребенка в детсад и направилась к дому, где увидела бывшего мужа, с которым она в разводе с недавнего времени. Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов как обухом, так и острием.